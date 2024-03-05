悼小S公公 大S嫁具俊曄後首公開露面

大S(右)與具俊曄現身小S公公的靈堂。(記者李政龍／攝影)

台灣女星小S 的公公許慶祥月初因心肌梗塞在家中猝逝，享壽86歲，靈堂日前開放上香悼念，不少名人夫妻紛紛現身，其中小S姊姊、女星大S 更是難得公開露面，她用披巾把自己包緊緊，戴上墨鏡和口罩，只露出額頭和眉毛，和老公具俊曄 首次在媒體前同框，另外鮮少在鏡頭前露臉的還有范瑋琪及「黑人」陳建州，全都前來致哀。

靈堂開放悼念當天，小S和老公許雅鈞上午手牽手一起現身，兩人在靈堂待到下午5時多。小S步出靈堂後請老公先上車，她主動停下腳步向媒體致意：「先感謝今天前來跟我公公告別的所有親朋好友，然後也要特別感謝今天在這邊的媒體朋友們站了一整天，等待了一整天，辛苦你們了，我相信我公公在天堂一定會感到非常的欣慰，謝謝大家。」上車前面對記者請她節哀，她則握住記者的手道謝，並準備了便當和飲料慰勞媒體。

大S、具俊曄及S媽則在下午到場致哀，大S自再婚後就未曾公開露面，這次為了妹妹難得現身，具俊曄深怕大批媒體造成推擠，一路緊牽愛妻不讓外人近身，她全程未發一語，在靈堂足足待了兩個多小時，陪小S一起摺紙蓮花。而同樣久未露面的范范被問到和小S說了什麼？她回：「我愛他們。」至於何時復出工作，她則說：「我會加油！」其他到場悼念的還有賈永婕和老公王兆杰、連勝文和老婆蔡依珊，及王偉忠、製作人B2等人。