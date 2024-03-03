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九孔在陸成電影明星 賺夠了返台半退休…「不拚二胎了」

記者楊起鳳／綜合報導
九孔（右）和張晨光合作的電影大賣。（本報資料照片）
九孔（右）和張晨光合作的電影大賣。（本報資料照片）

台灣藝人九孔本是諧星，多年前拍了大陸影星黃渤主演的電影「瘋狂的賽車」後紅遍大陸，才正式升格為電影明星，事業有成的他四年前與小15歲的女友結婚，55歲時首度當上父親，縱使早已成為上億台幣身家的明星卻甘願當妻奴。讀者直擊他於1日現身台北大賣場，夫妻倆一同採買感情甜蜜。昔日曾放話要生第二胎的九孔受訪時則改口：「不會了！」

今年56歲的九孔去年參加台灣藝人張晨光兒子的婚宴時，曾開心分享當爸喜悅，他和張晨光合作電影「西紅柿首富」賣了200億台幣（約6.3億美元），九孔當時自爆，「希望沾光哥喜氣，回家就能添第二胎」。但近日受訪時他笑說：「不會了啦！」表示女兒現在已經會講話，平常沒拍戲就照顧小孩，把女兒帶大比較重要。

他說老婆是圈外人比較低調，這次遭目擊採買就是日常。話鋒一轉透露自己參演的每部片都大賣，合作過的對象黃渤、沈騰、賈玲等都是大明星，自己現在是半退休狀態，有邀約就飛去大陸拍電影，他主演的電影「絕地追擊」去年底才剛在大陸上映。

把重心移回台灣後，九孔調整步調改以家庭為主。他之前在金山買下2000坪土地，整地、種樹，慢慢打造家園。

退休 賽車

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