「棒棒堂」阿緯昔抵押房子創業 今變8億台幣大亨

「牛奶」葉乃文（右）邀阿緯分享創業甘苦。（圖／日昇正亮娛樂提供）

男團「Energy」近來復出，團長「牛奶 」葉乃文同步主持Podcast、YouTube節目「Bigger Boss」，邀來同為男團出身的劉峻緯（阿緯）分享創業甘苦。阿緯身為「緯豆集團」CEO，目前旗下有20間店，他仍維持自律生活，早上5時起床運動，晚上8時半陪小孩睡覺。

阿緯表示30歲計畫結婚之際，意識到工作時間跟收入都不穩定，且除了演藝工作什麼都不會，「我不會Excel ，甚至連Email都沒有。想過去上班，後來發現應該要創業，比較符合我的個性及當時也還是藝人的一點點面子。」由於老婆豆豆在香港 吃了點點心覺得喜歡，霸氣許承諾「我去代理」，期間遭到對方拒絕六次，但他沒有氣餒，調整方案後爭取到見面機會。

或許是因為他的藝人身分加上熱情誠意，香港老闆不只點頭，甚至沒收權利金，變成股東投資 他們，阿緯表示當初抱持著「要嘛不做，要嘛就all in」的決心，抵押房子，最初籌資800萬（台幣，下同），他笑說：「那時跟威廉吃飯，他都會很緊張以為我要跟他借錢。」如今總營業額一再攀升，去年合計衝破8億。

創業初期，阿緯跟老婆連續三個月天天一早7時到店裡報到，親自參與店內大小事務，另提及有次威廉去找他吃飯，結果現場太忙，二話不說幫忙倒水、收盤子。而阿緯非常感謝太太一路相伴、協助，太太也會提醒他非必要時別傳訊息給員工談公事，「剛創業時我負責營運，太太負責財務、人事及行銷，包括最初設計出豬仔包流沙的可愛形象，也是太太的構想。」