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黃嘉千指控遭夏克立家暴5、6次 演舞台劇遭酸「很A」

娛樂新聞組╱即時報導
夏克立（右）、黃嘉千夫婦感情曾經甜蜜蜜 ，黃嘉千指夏克立曾對她家暴5、6次。(本報資料照片)
夏克立（右）、黃嘉千夫婦感情曾經甜蜜蜜 ，黃嘉千指夏克立曾對她家暴5、6次。(本報資料照片)

台灣女星黃嘉千2022年和加拿大籍藝人夏克立離婚，兩人對簿公堂打跨國官司。黃嘉千日前接受周刊訪問，表示自己曾遭夏克立至少肢體暴力5、6次以上，黃嘉千更拿出音檔，指夏克立對她舞台劇表演是「很A的play」。對這些指控，夏克立在社交平台上回應；「不要借別人真正的痛苦來犒勞自己」。

上周鄰居爆料黃嘉千不僅慘遭家暴，還被口頭死亡威脅，而夏克立在消息曝光當天下午立即與律師召開記者會說明。黃嘉千接受「鏡周刊」專訪，指自己曾遭夏克立至少肢體暴力5、6次以上，且婚姻中更飽受情緒及暴力的陰影，導致她罹患創傷後壓力症候群。

報導指出，黃嘉千之所以選擇發聲，是因郎祖筠、加拿大鄰居董小姐替她作證還原受暴過程，讓她相當感動「他們所說的每一句話，都是事實。」但不捨她們遭到汙衊，所以當她看見夏克立在記者會上揚言提告她的朋友們後，她便決定站出來。

夏克立先前透露，他參與「爸爸去哪兒3」後身價大漲，他透露在大陸錄製綜藝節目，1集可拿到約人民幣14萬到20萬元，陸陸續續錄製約11檔綜藝節目，資產累積相當快速，一部分收入在加拿大先後購買4套房產，其中一套和黃嘉千共同持有；而在台灣的房產，夏克立透露都登記在黃嘉千名下。

羅宏正(左起)、黃嘉千、吳定謙在舞台劇「暫時停止青春」中上演三角戀。(圖／故事工...
羅宏正(左起)、黃嘉千、吳定謙在舞台劇「暫時停止青春」中上演三角戀。(圖／故事工廠提供)

據報導，對於夏克立的說法，黃嘉千的友人表示夏克立演出高酬勞都是膨風，台北、加國的房子都是靠黃嘉千多年努力工作攢下來的錢買的。從錄音檔可得知，夏克立覺得自己賺的錢都給黃嘉千，黃嘉千的錢卻在她自己名下，黃嘉千則回說：「加拿大的（房子）沒有在你（夏克立）名下嗎？我有說什麼嗎？」周刊報導，加拿大的房產除了一棟是夫妻共同登記外，其他三棟都登記在夏克立名下。

錄音檔中夏克立還提到黃嘉千的舞台劇，「Honey（親愛的），我跟妳說，妳做的事情，包括妳的play（舞台劇）都是會讓人沒有安全感，很A的play（舞台劇）要14歲以上才可以看。」黃嘉千回：「那是角色，你在侮辱我，角色和現實完全分不出來，你太可怕了…」據悉，兩人爭執的就是舞台劇「暫時停止青春」。 

黃嘉千 台劇 加拿大

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