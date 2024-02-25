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周蕙挑戰13首經典「愛江山更愛美人」逼哭小蟲

記者梅衍儂／高雄報導
周蕙雖感冒未完全康復，但狀態極佳。(圖／衛武營國家藝術文化中心提供)
周蕙雖感冒未完全康復，但狀態極佳。(圖／衛武營國家藝術文化中心提供)

台灣歌手周蕙在高雄衛武營開唱，演繹音樂人小蟲的13首經典作品，她克服感冒，演出狀態極佳，一身雅緻紅色禮服和小蟲的紫色西裝在台上相互輝映，2人對唱梅艷芳金曲「親密愛人」，周蕙的「愛江山更愛美人」更是逼哭小蟲。

周蕙帶來黃鶯鶯的「葬心」、陳淑樺的「情關」、張清芳的「不想你也難」等，每首歌旋律、情感都大相逕庭，搭配古典重新翻轉結構，在在考驗唱功，她表示：「反覆聽原曲讓自己進入狀況，想像自己就是當時演繹的歌者，這方面花了很多時間去做功課，也滿足我愛演戲的癮！」

周蕙（左）和音樂人小蟲合唱。(圖／衛武營國家藝術文化中心提供)
周蕙（左）和音樂人小蟲合唱。(圖／衛武營國家藝術文化中心提供)

其中曲風輕快的「悲傷茱麗葉」，是周蕙堅持一定要唱的曲目，自嘲天生反骨個性，她笑說：「這種強烈反差衝突的挑戰特別吸引我，大家很難去想像一首輕快舞曲變成交響樂。」為了在台上跳手勢舞，她用當年的MV複習，「我太喜歡這首歌，學生時期就常模仿伊能靜跳舞，這次趁著演出重溫當年記憶」。

這麼多首經典，小蟲給予什麼指導？周蕙表示：「老師只跟我說『辛苦了』！」小蟲透露聽完周蕙唱的「愛江山更愛美人」感動到哭，稱讚：「蕙兒真的很用心在詮釋我寫的歌！」周蕙聽了也紅了眼眶，說：「能夠把小蟲老師逼哭，我還滿開心的，哈哈。」

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