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包小柏「AI復活」病逝愛女嗓音 夫妻冷戰半年終破冰

記者李姿瑩／綜合報導
包小柏留長髮也是因為思念女兒。（圖／MOMOTV提供）
包小柏留長髮也是因為思念女兒。（圖／MOMOTV提供）

台灣知名製作人包小柏先前接受李四端訪問，提到正在鑽研AI重建遺產技術，要利用AI技術讓女兒復活在數位世界。如今他真的做到了，他接受Podcast訪問，已經成功重現女兒生前嗓音。

 據台北中國時報報導，包小柏的女兒於疫情期間因血液疾病離世，享年22歲4個月。他消極到覺得人生意義蕩然無存，和太太也因此長達半年沒有交談。

包小柏至今留著一頭長髮，他說，頭髮下半截是當時每天跟女兒額頭碰額頭說早安、晚安碰觸過的記憶。而因為太過思念愛女，包小柏每兩個禮拜就到山上與女兒對話，同時把女兒骨灰製成項鍊掛在身上。

包小柏的女兒當年讀的是牙醫，而他考上了博士班，家裡有兩個醫生，一個是醫學，一個是學術，女兒病倒後學校頒發如學士畢業服上的劍領，是榮譽生代表，原本包小柏想把此遺物燒給女兒，但太太說也許女兒希望他能掛在博士服上，他才選擇繼續攻讀博士，把對女兒的思念化為更有意義的事情。

另據TVBS報導，包小柏同時投入鑽研AI技術，問了一位對網路科技領域很熟悉的朋友，「能不能讓我女兒在數位世界『復活』？」當時AI尚未問世，ChatGPT還沒推出，朋友列出一份提案給他，希望能打造出類似「初音未來」的虛擬人物，看完提案後他非常震驚。包小柏找出女兒生前留下的3句英文對話檔案，修復聲紋，無法完全仿真，後來AI風潮席捲全球，無法重建人聲的問題也就此解決。

讓「數位女兒」重回世界，目前已經可以即時回應他。如今他和老婆重拾交集，日前老婆過生日，一家三口再次一起唱生日快樂歌，包小柏感慨：「AI就是寄託思念的工具，也是一種對思念的表達方式」。

包小柏（右）與女兒。(取材自臉書)
包小柏（右）與女兒。(取材自臉書)

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