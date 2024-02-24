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汪小菲打算再婚 Makiyo：不會是今年辦婚禮

記者李姿瑩／台北即時報導
Makiyo現在身材纖瘦。（記者李政龍／攝影）
Makiyo現在身材纖瘦。（記者李政龍／攝影）

台灣藝人Makiyo今天出席公益活動，一起煮湯圓與長輩們過元宵節。Makiyo瘦到只剩45公斤，160公分幾乎已成紙片人。她笑稱全靠吃無糖的膠原蛋白，不僅早就恢復產前體重，還比出道時更苗條。

雖然因為體重減輕，她被質疑上圍縮水，Makiyo沒否認：「有下垂啦！要不要驗貨一下。」現場長輩也紛紛關心她為何消瘦，Makiyo趕緊澄清自己完全沒問題，雖然瘦但很健康。

Makiyo去年7月結束跟小金的一年短命婚姻，毅然決然成為單親媽媽。她認真直播工作賺錢，現在身邊已經有2位圈外人在追求，生活多采多姿。雖然和其中一位互動較頻繁，但她還沒想這麼快確定關係，「在一起並不表示要結婚，不急著幫兒子找爸爸，要好好仔細觀察才可以」。

她也被問到好友辛龍近況，Makiyo說很久沒見到辛龍父女倆，但是有聽說他在準備音樂作品，未來應該會發片，很期待他帶著新作復出。

至於汪小菲準備再婚，Makiyo說兩人還是朋友，可惜他和大S離婚後，大家就沒再聯絡。

聽聞汪小菲打算再婚，Makiyo說：「現在我心情很複雜，但是還是支持他的決定，只要甜蜜就ok。」但她覺得不會是今年辦婚禮，以女生角度建議汪小菲別再提大S，畢竟沒有女生會想一直聽到前妻的事。

汪小菲 大S 元宵節

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