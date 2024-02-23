疫情期間募款4300萬 賈永婕為助偏鄉兒少募款剩1成

賈永婕人美心善，持之以恆做善事。（記者葉君遠／攝影）

賈永婕在疫情 期間募到超過4000多萬（台幣，下同）善款，被封「防疫 女神」，後來決定把善念延續，選擇偏鄉兒少心靈救助，但募款超過八個月，數字只有過去的十分之一。近日虎媽新聞沸沸揚揚，她也把內容貼到「drama一家人」群組，跟小孩道歉，「媽錯了，從小總吼你們早點睡覺」，讓三個小孩猛翻白眼。

疫情期間，賈永婕靠一己之力為各醫院送便當、募到救命機器，當時各界因為感動而踴躍捐款，事後結算超過4300萬，發生許多故事都溫暖人心。解封後賈永婕繼續做善事，她覺得幫忙募物資或餐費的已有許多人在做，於是選了一個比較困難的兒少心靈救助類別，她坦言：「原來真的不容易。」

因為疫情是有急迫性的，而幫忙兒童的輔導是無形而且分多次的。偏鄉兒少心靈救助至今八個多月，只募到400多萬，但她沒氣餒，「我給自己的挑戰是，既然做了，就認真做下去，不能中途放棄」。過程中也遇到困難，她寫募款文案時，想寫出真實故事讓人體會，可是寫得太清楚，同鄉的人都會知道是哪一個小孩，「我不能為了募款誤貼標籤傷他們心靈，真的兩難」。

她過年時帶著全家赴日滑雪也發生神奇的事，老公王兆杰在雪道上拿出手機拍照，放回口袋時意外掉落，兩個小時後才驚覺，因為下著大雪早已覆蓋手機、加上滑雪道極長，王兆杰認為根本大海撈針已放棄，但賈永婕堅持回頭找，利用手機的find my iphone功能定位，沿途像瞎子摸象，強制手機發出叫聲，竟然真的找回來，「手機在雪中很容易因低溫 而當機，還好找到時它還在運作」。