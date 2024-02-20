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張信哲杜拜獲尊榮頭銜 打趣宣布「阿拉伯女友」

記者林怡秀／台北報導
張信哲首度嘗試阿拉伯式席地用餐。(圖／潮水音樂提供)
張信哲首度嘗試阿拉伯式席地用餐。(圖／潮水音樂提供)

人正在阿拉伯聯合大公國（阿聯）的「情歌王子」張信哲，被官方授予「AIM文化友好大使」（The AIM Cultural Friendship Ambassador）頭銜，他日前於杜拜應邀會晤AIM全球基金會大會主席達伍德（Dawood Al Shezawi）閣下，張信哲也成為阿聯首位亞洲區藝術貢獻人物。

達伍德閣下秉持阿拉伯人好客的精神，還特別招待張信哲與團隊至由歷代酋長舊居改造的100多年歷史餐廳「Al Khayma Heritage Restaurent」午膳，是相當難得的尊榮體驗。

張信哲與眾人首度嘗試阿拉伯式席地用餐，更受邀參觀一旁的清真寺和「謝赫穆罕默德文化理解博物館」，張信哲還體驗了沙漠文化，和阿拉伯獵鷹合影，讓母鷹停留在手上親密接觸，張信哲對鏡頭打趣說：「鄭重介紹這是我的阿拉伯女朋友」，讓大家笑開懷。

而達伍德主席閣下除了授勳之外，更無私贈送張信哲現任杜拜酋長著作「我的構想-My Vision」英文版一書，以及知名阿拉伯跨界藝術家Ahmed Ismail的兩幅畫作，讓張信哲愛不釋手，張信哲表示：「被AIM全球基金會認定為文化大使是極大的榮譽。我對這一榮譽深感謙卑，並將繼續致力於讓我的音樂成為促進理解、團結和跨文化間相互尊重的催化劑。」

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