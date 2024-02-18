李李仁遵媽媽遺願 照顧體弱大哥一家人

李李仁在「華麗計程車行」中飾演溫暖大哥。（圖／LINE TV提供）

台灣男星李李仁在LINE TV、華視「華麗計程車行」中飾演家中溫暖大哥、撫養弟妹長大，弟弟卻捲款逃跑、讓家人幫他擦屁股。戲外李李仁被問到是否也曾被家人借錢？他說倒是沒有，但他的哥哥身體不好，沒有工作能力，因此侄子從小到大的學費都由他幫忙負擔，「媽媽離開前也有交代 ，一定要照顧好哥哥」。

李李仁形容這是「甜蜜的負擔」，10幾年來都由他照顧哥哥一家的生活費，並為侄子負擔國中畢業後到研究所畢業的學費，「有這個緣分當家人，我能做的就盡量做，雖然有壓力，但也可以理解，小時候哥哥也照顧我，我有能力就照顧他的小孩」。他也很欣慰，侄子很爭氣，成長過程沒有給家人增添什麼麻煩，同時也把自己的爸爸照顧得很好。一路以來，李李仁也有感：「把自己照顧好，就是對家人最大的體貼。」

李李仁笑說，自己也有家庭要負責任，「很多事情要面對」。小孩現在是否已比較懂事、知道爸媽的辛苦？他苦笑說：「還不夠成熟。」但認為青少年就該有青少年的樣子，也不會逼孩子要特別早熟，「健康、開心最重要」。雖然孩子們都會和父母擺臭臉、頂嘴、吵架，但李李仁笑說：「孩子在身邊，怎樣都比不在身邊好。」每天都非常思念到美國求學的女兒荳荳。

李李仁讚女兒很勇敢、獨立，但同時也很心疼。比姊姊小兩歲的弟弟李小龍 是否也會比照辦理出國讀書？李李仁笑喊：「再說吧！」因荳荳個性比較穩定，而李小龍可能要年紀再大一點才能「放飛」。