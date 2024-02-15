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觀影說劇／手牽初戀放天燈 許光漢新片好甜

記者陳建嘉／綜合報導
許光漢（左）在片中和清原果耶在平溪放天燈。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）
許光漢（左）在片中和清原果耶在平溪放天燈。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

許光漢和清原果耶主演愛情電影「青春18x2 通往有你的旅程」，近千位觀眾在情人節這天搶先一睹全貌，許多觀眾直到電影字幕都跑完仍坐在影廳裡感動不已：「好久沒看到這種喚起初戀悸動的電影了」。電影裡許光漢所飾演的Jimmy對清原果耶飾演的Ami一見鍾情，兩人從初次相遇到一起工作的日常，甜蜜氛圍藏不住，清原果耶透露：「最喜歡Jimmy教Ami中文的戲。」導演藤井道人在現場看了那場戲也認同讚嘆：「好青春喔」。

許光漢的角色設定是個對戀愛很不上手的男孩子，面對清原果耶，第一眼愣住、彷彿時光暫停的反應，其實是導演藤井道人的小巧思，許光漢說：「導演希望我第一眼就愛上她，看到她的臉就覺得『啊這是我的菜』」。

但情竇初開的戀愛小白，一舉一動都很青澀又害羞，不管是在天臺的浪漫約會，想慢慢靠近清原果耶的許光漢，卻因為她突然開口說話而嚇得馬上跳開，還是在火車上戴著同副耳機一起聽歌的戲，許光漢竟緊張的把兩邊耳機都拿給清原果耶。導演藤井道人看著青春又甜蜜的兩人，也忍不住說：「好想談這樣的戀愛啊」。

電影有段兩人即將分離前，相約到平溪放天燈，因為現場人潮擁擠，許光漢手牽清原果耶的手怕走散，拍攝現場兩人寫了數十顆天燈，更意外發現清原果耶的毛筆字非常美，她謙虛的說：「因為以前演了一些需要很會寫書法的角色，所以算是有學過。」現場準備放天燈時，工作人員擔心墨水沒乾，會流下來影響美觀，許光漢聽見後也加入一起搧風、甚至用嘴巴吹氣，才得以讓兩人美美的字完整呈現。片中許光漢也和黑木華在日本放了天燈，黑木華透露這是她最印象深刻的一場戲：「放天燈的場面真的好美，讓我燃起好想實際去台灣看看的念頭」。

許光漢 日本 書法

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