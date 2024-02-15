「最帥索隆」耍大牌？陳柏霖：別捕風捉影

林哲熹（左起）、陳柏霖、蔡凡熙電影新作「還錢」票房開佳績。（圖／甲上提供）

陳柏霖、林哲熹與蔡凡熙主演賀歲片「還錢」票房開紅盤，7天已破2000萬台幣（約63.5萬美元），日前舉辦情人節特別場答謝粉絲，他們發願只要票房破億，片中四名大盜就穿高衩泳裝見客、答謝粉絲。被問到「最帥索隆」新田真劍佑在紐西蘭錄製綜藝節目時耍大牌？同場錄影的陳柏霖則幫忙緩頰：「不要捕風捉影啦」。

提到「還錢」票房，陳柏霖直呼開心，「剛好是情人節嘛，希望大家可以帶另一半來看『還錢』，雖然天氣很好，但大家可以看完電影再去踏青。」剛求完婚的林哲熹，被問到情人節計畫，他表示將與擔任經紀人的未婚妻約會、吃飯，目前單身的蔡凡熙，只好打悲情牌，「出來見見大家不錯啊，不然我很可憐啊」。

日前日籍演員新田真劍佑被爆料，在紐西蘭錄製台灣綜藝節目時耍大牌，不僅要求要喝奶茶、吃燒烤，還曾擺臭臉拒絕拍攝，「雖然只到場三天，但卻是所有人的折磨」。對此，同場錄影的陳柏霖則緩頰，「不要捕風捉影啦」，並稱片場的工作狀態一直很好，聽到爆料者說「紐西蘭鄉下，根本買不到奶茶」，陳柏霖更直接反駁「明明就有賣」，有跟新田聊天嗎？他說當時都在工作、沒有多聊，強調真的沒事。