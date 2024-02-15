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林熙蕾走春到紐約 賞秀「同框」鄔瑪舒曼

記者陳慧貞／綜合報導
林熙蕾（左）出席紐約時裝秀，同框好萊塢巨星鄔瑪舒曼。（圖／喜鵲娛樂提供）
林熙蕾（左）出席紐約時裝秀，同框好萊塢巨星鄔瑪舒曼。（圖／喜鵲娛樂提供）

林熙蕾日前受邀赴紐約出席美國時尚品牌Tory Burch 2024秋冬系列時裝秀，手拿品牌最新款Lee Radziwill雙層迷你手袋，與鄰座的「追殺比爾」（Kill Bill）女主角鄔瑪舒曼（Uma Thurman）相談甚歡，除了分享時裝秀心得，也交流不少工作和育兒經驗。而近期林熙蕾演出電視劇「繁花」中的林太一角獲熱烈回響，連小女兒蜜蜜看了播出也自稱「小林太」。

出席紐約時裝秀，正逢農曆春節假期，讓不常在佳節與家人分開的林熙蕾透露：「有點不習慣，但又覺得是自己難得的小假期。」在美國長大的林熙蕾，此趟來美工作，對於一切都熟悉又自在，除了大方宴請工作團隊吃另類西式團圓飯，也到紐約第五大道附近的咖啡廳度過午後時光，她笑稱：「就當走春走到紐約來了吧」。

林熙蕾自去年在Netflix「此時此刻」攜手林心如共譜唯美女女戀後，今年又以王家衛首部電視劇「繁花」、賀歲片「紅毯先生」飾演天王劉德華的太太，重回大眾視野，令久候多時的粉絲又驚又喜。尤其她在「繁花」中飾演林太一角，更造成熱烈回響，而林熙蕾的小女兒看過「繁花」後更自稱「小林太」，並揣摩劇中神情與經典台詞「至真園是我的了」，惹得全家大笑不已。

繁花 咖啡 林心如

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