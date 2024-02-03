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梁靜茹海外巡演 淚灑舞台吐心聲

記者梅衍儂／台北報導
梁靜茹在海外忙1個月，最想念的就是寶貝兒子。（圖／天熹娛樂提供）
梁靜茹在海外忙1個月，最想念的就是寶貝兒子。（圖／天熹娛樂提供）

梁靜茹當空中飛人，這陣子到英、法、紐、澳舉行5場「情歌本格派」海外音樂會，巴黎演出結束隔天她回到台北，把握不到72小時的休息時間和寶貝兒子相聚，隨即再到澳洲工作，梁靜茹笑說：「我不是在唱歌的舞台上，就是在要去唱歌的飛機上。」

倫敦是此行首站，梁靜茹從台北飛行16小時，團隊時差還沒調過來，休息一天後就在溫布利體育館登台。溫布利體育館是她2016年「你的名字是愛情」世界巡演同一個場地，相隔8年再次重返，她百感交集。

倫敦場一結束，梁靜茹一早搭火車抵達巴黎，抽空夜遊，在艾菲爾鐵塔與羅浮宮前拍了不少美照：「享用法國的可頌麵包、踏著雪，手和腳都凍僵了，還是要到景點留戀拍照，喜歡用相機記錄自己看到的風景。」

在最後一站奧克蘭，唱到「大人」、「勇氣」，梁靜茹眼淚奪眶而出，她說：「這1個月不停地飛行、在不同城市演唱，每一首歌都顯得特別有感，在海外辦音樂會不容易，非常感謝團隊，每個人都克服自己的疲勞在時差中工作，我才能到這麼多地方唱歌給大家聽，願我們都能繼續擁有愛的力量。」過完年後，她3月將再次展開「當我們談論愛情」澳門新加坡、馬來西亞等地演出。

梁靜茹 新加坡 澳門

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