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Hebe遭Ella夫背後捅刀？笑稱八卦無傷姐妹情

記者梅衍儂／綜合報導
田馥甄出席代言品牌發布記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
田馥甄出席代言品牌發布記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

S.H.E情同姐妹，日前有媒體報導Ella老公賴斯翔「背後捅刀」Hebe，導致三姝感情生變。Hebe日昨出席代言活動，直言：「當一則八卦看， 20年來各種角度的揣測跟耳語，都無傷我們的感情。」

Ella（左）與老公賴斯翔結婚多年。（本報資料照片）
Ella（左）與老公賴斯翔結婚多年。（本報資料照片）

周刊報導，有電影想找Hebe和Ella雙掛女一，賴斯翔為讓老婆獨占女一地位，向電影公司表示Hebe曾因「義大利麵事件」遭大陸網友抨擊，怕影響對岸市場。

Hebe被問及此事時，笑說平時不會看八卦新聞，這次是因為報導提到她，朋友傳來新聞連結；有跟Ella聊此事嗎？她說：「我們之間不會特別聊這個，我會關心她身體狀況、有沒有時間休息。」也堅定說：「好姐妹情感超過20年，一路走來沒有什麼阻擋我們，只會讓我們更堅定。」

她前陣子去法國玩，又滑雪又搭熱氣球，懼高的她向來不敢嘗試太刺激的事物，這次勇敢跨出心理障礙：「我是非常懼高的人，但還是跨出那一步，時候到了，就想嘗試一下有何不可。」以前經紀人怎麼邀她都拒絕，理由是「萬一從高空中掉下來我不是很冤嗎」，Hebe笑說：「所以話不要講太快，人生什麼都會改變，害怕的事情會被克服。」

經過此事，她覺得跳出框架很不錯，所以被問到今年有沒有可能辦演唱會，她說：「如果一切來得及啟動，一切都要天時地利人和。」想要挑戰大巨蛋嗎？「也可以，但不知道場地很大會不會分心？我不是為了挑戰場地而挑戰，適合才做。」

S.H.E感情依舊，Hebe透露幾周前三人私下合體，也有看到小腰果，「看到Selina的表情，我覺得她吃大餐都沒這麼滿足。」Hebe也加入催生第二胎的行列，透露Selina很享受當媽媽的感覺。

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