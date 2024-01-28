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錄「2024紅白藝能大賞」 蕭敬騰、林宥嘉拚放閃

娛樂新聞組／綜合報導
林宥嘉深情唱出家的幸福。(圖／台視提供)
林宥嘉深情唱出家的幸福。(圖／台視提供)

台視除夕特別節目「2024超級巨星紅白藝能大賞」日前在台北小巨蛋錄影，白隊大使林宥嘉和紅隊大使蕭敬騰都演唱新歌。兩人在台上除了打趣比拚「放閃」能力，更互虧對方是人夫典範，掀起現場尖叫聲。

中央社報導，林宥嘉當天演唱「兜圈」、「一家人相親相愛」後表示，這不只新歌首唱，還有除夕限定歌曲，希望每個人的家庭都能相親相愛，接著演唱「說謊」和「自然醒」。

蕭敬騰是八度登上紅白舞台，他演唱「白夜」、「無目的地找目的地」、「在無名指有你的名字」等歌。他也說，因為很看重這個演出，七分鐘的開場演出，幕前幕後就動員近百人。

兩名大使在台上不避諱較勁「放閃」，互虧對方是人夫典範。林宥嘉也笑說：「有發現今天的我只有一半嗎？因為我的另一半在我太太那裡。」

特別的是，人氣超旺的南韓女團LE SSERAFIM出場向觀眾問好時，現場掀起轟動的歡呼與掌聲，還有所有表演嘉賓的團拜畫面，包含梁詠琪、頑童MJ116、艾怡良、動力火車、告五人、蔡秋鳳、TRASH、吳克群、盧廣仲等人，以及重新合體的唱跳男團Energy等，所有人一起向觀眾提前拜年。

蕭敬騰穿著一身紅。(圖／華納音樂提供)
蕭敬騰穿著一身紅。(圖／華納音樂提供)

蕭敬騰 南韓

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