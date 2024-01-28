炎亞綸偷拍風波後 改本名復出盼轉運

炎亞綸已著手復出，氣色相當不錯。(記者梅衍儂／攝影)

台灣藝人炎亞綸 去年遭網紅耀樂指控偷拍、硬上，他被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，強制性交罪則因罪嫌不足獲不起訴。演藝事業一度停擺的他，最近復出動作頻頻，日前在台大醫院雲林醫院望年會中開唱，近日又現身台中新光三越，為自家品牌站台。現場擠進至少200名粉絲，有人清晨4點就來排隊，還有新加坡 、馬來西亞、日本、南韓粉絲特地飛來力挺。

炎亞綸穿著黃毛衣，氣色顯得相當好，一現身立刻引起粉絲尖叫。他快速通過人群進入活動場地，現場媒體問他心情，他未發一語，不過看起來心情很好，嘴角上掛著笑容。主持人問他是否已滿血復活，他笑著反問：「之前有感覺嘴唇發紫嗎？」被問到復活幾成，他說：「我沒有認真想過這題，（捲入桃色糾紛）我也沒有停下來、計畫也沒有被打擾，我一直希望可以做貢獻社會的事情，真的不是因為復出才這樣做，但要這樣寫也可以。」

他個性坦蕩，愛開自己玩笑，說今年犯太歲要去點光明燈。主持人問「那你去年有點嗎」，他才想到去年忘了點，才有官司是非，大笑：「原來如此，今年點滿！」前陣子他把本名「吳庚霖」改為「吳秉孺」，當天提及此事，他也不諱言：「改名轉運！」

粉絲將小小的店面擠得水洩不通，人群延伸到周遭店家，一度影響動線，引來不少店員白眼，不過也證明他的人氣。更有許多粉絲持望遠鏡頭、小凳子搶拍他。炎亞綸感謝粉絲支持，他說：「我希望可以陪大家多久就多久，自己人生路上有很多陪伴跟溫暖，也有好多需要更好的地方，這是偶像最有意義的時刻。」

至於未來動向，他說：「沒有特別規畫，我也不急著馬上跟大家見面，老天怎麼安排就怎麼走，不管用什麼形式，盡可能陪伴大家」。