我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禽流感再起 加州700萬隻雞感染 蛋價恐再飆

德州與聯邦為邊界帶刺鐵絲網互告 邊境巡邏隊：先不拆了

「好想插她們下面的…」口誤冒犯韓團LE SSERAFIM 台男星道歉

記者李姿瑩／台北即時報導
偉晉主持失言掀波。（本報資料照片）
偉晉主持失言掀波。（本報資料照片）

台視除夕特別節目「2024超級巨星紅白藝能大賞」27日錄至深夜收工，主持人之一的黃偉晉卻遭大批粉絲瘋狂洗版，揚言如果南韓女團LE SSERAFIM被他嚇到不肯再來台灣要跟他沒完。原來黃偉晉一時口誤，不知怎的說出：「我好想要插她們下面...的地瓜球。」嚇壞全場上萬觀眾。

黃偉晉是LE SSERAFIM的粉絲，他為主持「紅白」連日投入彩排準備，原本下午4點半開始錄影時都還中規中矩，但等到尾聲LE SSERAFIM上台後，他看著電視台準備給南韓貴客們的地瓜球，脫口而出「好想要插」，他講到一半發現用詞不當已來不及，導致整句話就這樣覆水難收，一旁的Lulu想救場也無濟於事。

南韓女團LE SSERAFIM。（取材自X平台）
南韓女團LE SSERAFIM。（取材自X平台）

黃偉晉凌晨以全黑圖發文道歉，還原當下他的本意。「事情的經過是這樣的，節目的橋段要讓團員們一個一個享用美食，然後允真用竹籤插起了一顆地瓜球要吃，於是我就本能性的想做點反應，讓這個吃東西的過程不是安靜的，然後說出了一句讓大家誤會的話。」

他真正想表達的是「可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事」，強調自己絕對沒有任何別的意思，「我願意跟聽到那句話不舒服的觀眾說聲對不起，我應該多注意詞句之間的細節與使用，這是我不足的地方，非常抱歉。」

他相當自責，坦言真的很認真地準備了「紅白」的主持，絕對沒有想要造成任何人的不舒服。「希望大家可以相信我，絕對絕對沒有那個意思，也謝謝大家的批評與指教，今後我一定會更加注意用詞，再次表達最誠摯的歉意。」

南韓

上一則

為綜藝真人秀拚命…沈夢辰腰椎骨斷裂 恐成十級傷殘

下一則

中國版「我的大叔」造型曝光…趙又廷撞臉李善鈞 張子楓被指土味重

延伸閱讀

龍年迎春年節展 攤位介紹：路邊美食 煎餅果子

龍年迎春年節展 攤位介紹：路邊美食 煎餅果子
金山無美食？本地食評回嗆千萬粉絲網紅

金山無美食？本地食評回嗆千萬粉絲網紅
洛市泰國城每周末「暹羅夜市」免門票 風味正宗

洛市泰國城每周末「暹羅夜市」免門票 風味正宗
祝緒丹棄演「五福臨門」 于正開機咒「去死」？

祝緒丹棄演「五福臨門」 于正開機咒「去死」？

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
李程彬飾演的「白子畫」被批沒仙氣。(取材自微博)

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

2024-01-22 20:34
「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美影音平台上架時，被傳片名會更改，拿掉「第一章」。圖／摘自IMDb

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

2024-01-21 10:27
柳夢璃扮演者毛曉慧被觀眾嫌棄「像AI木頭」。(取材自微博)

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

2024-01-21 06:00
唐嫣演活敢愛敢恨、敢想敢拚的汪小姐。(取材自微博)

不悔為「繁花」消失3年… 唐嫣演活「汪小姐」 連王家衛眼淚也被騙走

2024-01-21 21:55
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30

超人氣

更多 >
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
2月吉星高照5生肖：屬龍財運亨通、屬猴有意外驚喜

2月吉星高照5生肖：屬龍財運亨通、屬猴有意外驚喜
加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮
中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款