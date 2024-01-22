戲說從頭／王淨、劉冠廷首扮情侶 兩人靠這招感情升溫

演員王淨（左）與劉冠廷（右）在台劇「非殺人小說」中飾演情侶，兩人私下靠猜歌遊戲和冷笑話培養默契。（圖／八大提供）

懸疑推理台劇 「非殺人小說」由劉冠廷和王淨主演，兩人首次搭檔演情侶，王淨笑說，在拍攝現場會跟劉冠廷玩猜歌遊戲和講冷笑話拉近距離，而劇組感情也像一家人般親密。

中央社報導，「非殺人小說」由柯貞年執導，劉冠廷、隋棠 、王淨主演，還有卜學亮、于子育等演員同台飆戲，全劇以一樁社區殺人案揭開每戶鄰居不為人知的祕密。

飾演小路的王淨和劇中演東東的劉冠廷，在劇中是交往10年的情侶，王淨談到角色對感情的態度，她形容是直率、義無反顧，雖然兩人在過程中經歷波折，學習到不同課題，但隨著劇情開展到後面有很大的反轉。

劇中，劉冠廷當了10年的臨演，一直夢想成為偉大的演員，和王淨同居生活，遇到沒酬勞進帳繳不出房租時，王淨二話不說拿出錢包付掉；即便兩人偶有小爭執，女方仍不斷鼓勵、支持男友不要放棄夢想。王淨提起女主角的個性，透露這點和自己是蠻相近的，她說：「面對身邊在乎的人，我覺得我的狀態會和小路比較像。會不自覺地想要保護和照顧身邊親近的家人和朋友。」

有段劇情是小路陪著東東在家排練試鏡腳本，過程中，小路不時糾正東東的表演方式及情緒。私下，王淨對於表演準備的方式是，「比較常是自己跟自己對話跟尋找角色方向，像是跟鏡子演練。偶爾有瓶頸的時候，會找信任的表演老師一起討論方向」。