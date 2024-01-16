許光漢自曝手機私照 最愛在南韓拍的這張

許光漢再次受邀成為Reno「明星夥伴」。(圖／OPPO提供)

台灣男星許光漢 先前宣布成為Fendi全球男裝大使，今天再宣布繼續和手機品牌合作代言，先前從米蘭時裝周返台的他，更帶著新手機到處抓拍！許光漢說：「我用新的Reno11 Pro拍的第一張照片就是在米蘭，記錄下在米蘭街頭愜意遊走的感覺，雖然沒有太多時間到處走走體驗，但看著照片卻能讓我瞬間回到當下的情境。」透露手機有好的畫素對他來說特別重要。

現在到處飛的他笑說：「現在很習慣到哪都用手機拍照，紀錄下在每個城市碰到的新鮮事物，空檔無聊的時候可以靠著滑相簿回朔前一陣子在忙些什麼。」提到手機裡是否有最想分享的一張照片，許光漢透露：「到南韓 拍戲的時候，工作人員在現場寫著歡迎我到來的板子！他們笑容滿滿看起來超級可愛，當下忍不住拿起手機拍下了照片。很謝謝他們，也讓我們在忙碌的工作中得到溫暖。」

適逢農曆新年即將到來，每年都會送禮給家人的許光漢分享自己送禮都是以「實用」為最高準則，因此今年他早已規劃好要用最新的Reno11 Pro孝敬家人，他笑說：「這樣他們也可以順便幫我拍好看的照片，一兼二顧！」