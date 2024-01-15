「天邊一朵雲」重返柏林影展 蔡明亮憶把怨氣拍進電影

導演蔡明亮今年以新作「無所住」入選柏林影展特別放映單元，當年經典電影「天邊一朵雲」4K修復版也將在經典單元放映。（中央社）

台灣導演蔡明亮今年以新作「無所住」入選柏林影展特別放映單元，「天邊一朵雲」4K修復版也將在經典單元放映。蔡明亮回憶當時「天邊一朵雲」把被騙的怨氣也拍進去，幸虧片中演員的陪伴與打氣才能完成電影。

「天邊一朵雲」是刻劃出都市男女情慾的電影，2005年在柏林影展一口氣抱回最佳藝術貢獻銀熊獎、國際影評人費比西獎和影展創辦人獎，也在當年的南特影展贏得最佳導演和最佳男主角。電影當年在台灣累積千萬票房。

蔡明亮今天表示，「天邊一朵雲」是用力最猛的作品，連導演李安都曾好奇他為什麼在電影放入這麼多憤怒情緒。蔡明亮表示，當時被電影公司合夥人之一欺騙，對方只留下債務就跑路，讓他充滿怨恨。

蔡明亮回憶，當時沒有動力拍電影，幸虧李康生和陳湘琪的陪伴還有安慰打氣，才讓蔡明亮繼續拍片，卻也把怨氣拍進電影裡。

蔡明亮說，「天邊一朵雲」重返柏林影展，他的心情很複雜，慶幸當年沒有被「小人」打倒，在艱難日子仍完成作品，「電影有自己的生命，它會比我們活得更久。」

蔡明亮目前在瑞士日內瓦著名的藝術中心Le Commun為「行者」布展，預計18號開始連續展出3週，同時有黑電影（Black Movie）影展策劃的專題映演及講座活動。