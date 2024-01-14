内衣皇后爆「一車名牌被偷光」見慘況崩潰：賠死了

李芳雯(右)、劉瑞琪為設計師好友快閃店站台，2人分享近況聊不完。(記者吳致碩／攝影)

台灣女星李芳雯、劉瑞琪與設計師好友洪秀女深厚友誼長達20多年，如今好友服飾品牌交棒給下一代，2人日前攜手出席好友新品快閃櫃活動，說起合作緣起，李芳雯驚曝自己曾「一整車幾十套名牌衣被偷光」，經經紀人介紹，設計師好友鼎力相助，才讓她能繼續拍戲。

昔日有「內衣皇后」封號的李芳雯，模特兒出身拍起照來架勢十足，她回憶道，20年前在民視拍8點檔，因on檔戲，戲服需求量大，加上她接的角色多為富家女、貴婦，自掏腰包添購的行頭不夠，她便向好友借名牌衣拍戲，豈料劇組服裝人員將所有戲服放進車開回家，半夜竟遭小偷破窗偷走幾十套名牌衣，李芳雯大嘆：「更誇張的是，車內還有其他演員的衣服，小偷竟然只偷我的！」旁人聞言不禁虧：「小偷很識貨。」

幾十套向貴婦朋友借的名牌衣不翼而飛，李芳雯不但損失慘重「賠死了」，眼下還是要解決戲服問題，正當她急得不知所措時，經紀人JoJo告知設計師洪秀女，對方二話不說提供演出衣服，幫她度過難關，成了這段友誼的開始。

而劉瑞琪則是演藝圈「最有份量的娘」，不僅演過F4言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪的媽媽角色，也是諸多男神女神的媽，她說，18年前在華視「寶島少女成功記」劇中飾演服裝界女強人，為凸顯角色時尚感，而與設計師洪秀女結緣，因此當好友將品牌傳承給第二代陳簡君時，她與李芳雯立刻答應友情站台。

劉瑞琪、李芳雯同門姐妹久未見面分享近況，生活得十分愜意，2人都忙著「玩」，劉瑞琪熱衷打小白球、全台到處旅遊，李芳雯則是世界各地都有朋友，前陣子到美國旅遊時不慎遭竊，身無分文的她居然還能持續玩1個月，靠的就是朋友，近日她又要到泰國 訪友，出國度假不亦樂乎。