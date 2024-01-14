我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ABC：川普支持率輾壓黨內對手 拜登民調跌至新低

泰勒絲定制羽絨服成NFL焦點 出自這位球星太太手藝

内衣皇后爆「一車名牌被偷光」見慘況崩潰：賠死了

記者陳慧貞／專訪
李芳雯(右)、劉瑞琪為設計師好友快閃店站台，2人分享近況聊不完。(記者吳致碩／攝影)
李芳雯(右)、劉瑞琪為設計師好友快閃店站台，2人分享近況聊不完。(記者吳致碩／攝影)

台灣女星李芳雯、劉瑞琪與設計師好友洪秀女深厚友誼長達20多年，如今好友服飾品牌交棒給下一代，2人日前攜手出席好友新品快閃櫃活動，說起合作緣起，李芳雯驚曝自己曾「一整車幾十套名牌衣被偷光」，經經紀人介紹，設計師好友鼎力相助，才讓她能繼續拍戲。

昔日有「內衣皇后」封號的李芳雯，模特兒出身拍起照來架勢十足，她回憶道，20年前在民視拍8點檔，因on檔戲，戲服需求量大，加上她接的角色多為富家女、貴婦，自掏腰包添購的行頭不夠，她便向好友借名牌衣拍戲，豈料劇組服裝人員將所有戲服放進車開回家，半夜竟遭小偷破窗偷走幾十套名牌衣，李芳雯大嘆：「更誇張的是，車內還有其他演員的衣服，小偷竟然只偷我的！」旁人聞言不禁虧：「小偷很識貨。」

幾十套向貴婦朋友借的名牌衣不翼而飛，李芳雯不但損失慘重「賠死了」，眼下還是要解決戲服問題，正當她急得不知所措時，經紀人JoJo告知設計師洪秀女，對方二話不說提供演出衣服，幫她度過難關，成了這段友誼的開始。

而劉瑞琪則是演藝圈「最有份量的娘」，不僅演過F4言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪的媽媽角色，也是諸多男神女神的媽，她說，18年前在華視「寶島少女成功記」劇中飾演服裝界女強人，為凸顯角色時尚感，而與設計師洪秀女結緣，因此當好友將品牌傳承給第二代陳簡君時，她與李芳雯立刻答應友情站台。

劉瑞琪、李芳雯同門姐妹久未見面分享近況，生活得十分愜意，2人都忙著「玩」，劉瑞琪熱衷打小白球、全台到處旅遊，李芳雯則是世界各地都有朋友，前陣子到美國旅遊時不慎遭竊，身無分文的她居然還能持續玩1個月，靠的就是朋友，近日她又要到泰國訪友，出國度假不亦樂乎。

服裝／Candace CMZ提供

內衣皇后李芳雯模特兒架勢一擺，氣勢驚人。(記者吳致碩／攝影)
內衣皇后李芳雯模特兒架勢一擺，氣勢驚人。(記者吳致碩／攝影)

泰國

上一則

開拍前才說不演？ 于正開罵「周芷若」祝緒丹人品差…

延伸閱讀

皇后區長批准威利點建足球場 改善周邊社區環境

皇后區長批准威利點建足球場 改善周邊社區環境
解內衣、舔耳摸胸 台男星宥勝被告強制猥褻：沉默是想保護女生

解內衣、舔耳摸胸 台男星宥勝被告強制猥褻：沉默是想保護女生
被指摳趙露思內衣 緋聞男友李宏毅冷回3字

被指摳趙露思內衣 緋聞男友李宏毅冷回3字
回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

熱門新聞

孟耿如(左)日前曬出全家福近照。圖／摘自臉書

黃子佼又傳「輕生」孟耿如火速發聲喊「不懂」

2024-01-08 14:47
金球獎最佳男主保羅吉馬蒂(Paul Giamatti)被拍到在In-N-Out用餐。(截取自X)

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

2024-01-09 13:51
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
陳龍(左)被戲稱是「胡歌背後的男人」。(取材自微博)

從瑯琊榜到繁花 陳龍六搭胡歌「當他背後男人」

2024-01-12 01:22

超人氣

更多 >
一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？
朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」
前妻最懂？湯姆克魯斯新戀情 妮可基嫚竟覺得超詭異

前妻最懂？湯姆克魯斯新戀情 妮可基嫚竟覺得超詭異
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清