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戴立忍演單親爸 想到自己與父親關係

記者黃保慧／綜合報導
戴立忍（左）在「明天比昨天長久」飾演移民到新加坡的藍領單親父親，詮釋一段疏離的父子關係。（圖：飛望影像有限公司提供）
戴立忍（左）在「明天比昨天長久」飾演移民到新加坡的藍領單親父親，詮釋一段疏離的父子關係。（圖：飛望影像有限公司提供）

台灣男星戴立忍主演新片「明天比昨天長久」探討疏離的父子關係，戴立忍片中遠從台灣到新加坡謀生，背負獨自撫養兒子的責任，處於社會底層，落魄仍要捍衛身為父親的尊嚴。

戴立忍形容這個角色說，離開故鄉去到陌生國度的第一代移民可想而知會格外刻苦，且壓抑，直到倒下前一刻才能對自己多年前的決定作出總結。他詮釋這樣一個父親時，常聯想到自己與爸爸的關係，真誠地說：「我從我父親身上看到同樣的辛苦、同樣的壓抑，雖然我很幸運能在他倒下時能陪伺在側，但我想我永遠無法得知他為自己作出的總結。」並表示這部電影的拍攝過程讓他獲得無比的滿足。

他在片中飾演除蟲噴霧消毒工人，一場意外導致同事中毒，他們為避責決定棄屍，戴立忍跟另位演員要在擁擠小巷搬運屍體，沒想到最艱辛並非體力活，而是保持屍體「乾爽」，他直呼：「我們兩人大汗淋漓把第三位演員抬放到預定位置，而且不能讓他出汗，謝天謝地終於辦到了。」

「明天比昨天長久」是新加坡新銳導演姚志衞首部劇情長片，邀到戴立忍詮釋一位移民到新加坡的藍領階級單親父親，他為養家日夜顛倒扛機具前往工廠進行除蟲工作，某夜卻發生意外，同為移民的黑工同事吸入過多化學消毒藥劑命危，他們見死不救決定棄屍。戴立忍回想當時在新加坡拍攝，熱帶地區即使到午夜依然很濕熱，要讓演屍體的演員不流汗，是整場戲最難的部分。

要演出除蟲工人，戴立忍事前特別學習操作噴灑藥劑的機器，他坦言這是一件苦差事，「尤其在封閉空間中噴灑，即使劇組己用無毒煙霧代替除蟲藥，被濃煙包圍當下，似乎也沒什麼差別了」，處在氤氳霧氣中，一下子就能體會角色處於何種困境，對演員很有幫助。

新加坡 移民

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