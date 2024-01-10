「我可能不會愛你」陳匡怡否認當小三 爆張孝全10年前追求不成

台灣女星陳匡怡有「小周慧敏」封號，在「我可能不會愛你」中介入林依晨與陳柏霖間的感情，角色吃重受到矚目，近年來退出演藝圈，上周被周刊捕捉到近況，如今36歲的她美貌依舊，而報導中挖出她昔日往事，疑似曾介入張孝全與中國演員萬茜的感情當小三。

事隔一周，陳匡怡在臉書 發出聲明稿反擊，還直言：「張孝全當年是追求，但沒追求到。所以是他追求未果。我認識他的時候他從來沒有告訴我他有女朋友。」

陳匡怡聲明稿全文：

沒有情路坎坷，只有情路順利到不行。

還沒進入婚姻，有好消息會再通知大家。

也沒有轉性不婚，本來就會結婚。

一個人看牙醫代表注重牙齒健康，空檔喝咖啡 過生活很開心。簡單的就醫本來就不需要朋友陪吧。朋友一直很多，謝謝大家關心。

張孝全當年是追求，但沒追求到。所以是他追求未果。我認識他的時候他從來沒有告訴我他有女朋友。

我們也沒有交往過。

所以我也不是他的小三。

他對我而言就是2014年各位追求們者中的其中一位追求者。

兼演戲很有才的朋友。

他甚至2017從香港 打電話來說：妳有沒有交過摩羯座男朋友？就讓一切停留在最美。

年輕的時候總想保護那些追求過的演藝圈與富二代的哥哥們。怕他們被我說出來正在追求我。擔心他們最後會被媒體寫追求未果，追求失敗，沒追到啦，被打槍。他們會沒面子，顏面盡失，而不開心。

所以當媒體問我「有沒有人在追妳」時，我總是說「沒有」，一個追求者都不承認。

事實是有男明星與富二代追求，而在所有追求過的男明星們裡面，沒有一個男明星追求成功。

但現在我累了。我不喜歡被亂寫。

我根本沒有跟這位追求者與朋友交往過。

所以不是小三就不是。

那段的事實就只是 「男生追求女生 追求未果。」

請媒體朋友不要再這樣亂寫「亂下標題」。

這位朋友也進入婚姻了，祝福他幸福開心。

謝謝大家關心。