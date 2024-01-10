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嗆完酸民就封鎖 羅志祥：懟網友懟得超爽

記者許晉榮／台北報導
羅志祥日前接受「噓！星聞」獨家拷問，笑聲不斷。（記者吳致碩／攝影）
羅志祥日前接受「噓！星聞」獨家拷問，笑聲不斷。（記者吳致碩／攝影）

歷經與舊愛周揚青的「豬揚色變」後，台灣藝人羅志祥（小豬）的事業與人生一度陷入低潮，他日前接受「噓！星聞」獨家拷問，被問到當初是否已做了最壞打算？小豬沉思一會兒說：「遇到任何的事情，就是誠心地去面對，然後接受所有別人對你的指教跟批評。」

這些年以來，網友的「批評指教」從未少過，小豬自有一套方法應對，他笑：「你會看到很多網友說，你沒錢就回來撈什麼的…哈，其實我只是因為很愛舞台、很愛表演罷了。」也有網友喜歡拿「亞洲空Ｘ王」酸他，他也欣然接受：「別人會拿這個來開玩笑，甚至有動圖什麼的，但這個名字變在我身上，我是覺得滿開心又自豪，至少證明我『腰力』還不錯。」

而面對來自四面八方的網路攻擊，他也選擇「直球對決」，「我超愛懟網友的耶！只要有人寫什麼我都直接懟，而且懟得超爽的，比方說有人說『你還有臉出來』？我就會回他說『你媽都可以生你了，我為什麼不能出來』，而且我會直接用我的名字回，一回完就拉黑（封鎖），這樣他會更生氣，因為還得重辦一個新帳號再來攻擊我」！

近年事業從低谷攀回高峰，部分網友認為小豬算是洗白成功，他卻不這麼認為：「我曾經說過，我沒有要洗白！如果今天要說我曾做過什麼，是讓大家不喜歡的，那我也可以提出100樣讓大家喜歡的，而且我本身皮膚也黑，怎麼洗也洗不白。」

44歲的他，身材維持得宜，他分享個人在重大場合前一個月速瘦法，「就是23小時不吃，只吃一個小時，可是那一小時也不能亂吃，我還是會吃肉、菜跟喝水，餓了就睡覺，還是睡超久的那種」。至於哪個部位最難減？小豬笑指「大腿」，「因為胖的時候，連走路都會摩擦。」

羅志祥日前接受「噓！星聞」獨家拷問，笑聲不斷。（記者吳致碩／攝影）
羅志祥日前接受「噓！星聞」獨家拷問，笑聲不斷。（記者吳致碩／攝影）

羅志祥 周揚青

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