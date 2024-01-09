張清芳手寫信曝光 鬆口摯友驟逝讓她萌生「想離開」念頭

張清芳搶先預告高雄演唱會有破天荒的驚喜。（圖／環球音樂提供）

歌手張清芳時隔20年沒有發行全新專輯，9日宣布加入環球音樂，並重新整理、數位上架過往的14張專輯，她也親筆寫下想對粉絲說的真心話，表示「讓我們從回味到邁進，重啟閃亮的音樂旅程」，並且決定打擊社群上的假分身，分享於今天正式成立的官方臉書 「張清芳 Stella 」、Instagram帳號「stella.chang.0831」。

整理14張專輯的過程當中，張清芳有如重新整理自我，想起1997年「花雨夜」專輯是在家裡錄音，當時很自在、沒有時間壓力，成為她很喜歡的專輯之一，而「加州 陽光」專輯在當年非常前衛地飛到美國錄製，成為許多粉絲心中的金曲之一。

她侃侃而談道出20年來的心境變化，一個幾乎天天見面的摯友驟逝，讓她萌生想離開、換環境生活的念頭；而婚後旅居香港 的她，從人人皆曉到無人熟識，累積了很多不同的生活經驗，如今雖已恢復單身，她表示：「就連在手術房，生孩子時都是這些經典歌曲陪著我，一起哼唱、一起喜迎孩子的到來。」

她去年底推出單曲「水深之處」，緊接著將在3月站上高雄巨蛋舉辦「TimeLESS」演唱會，率先透露已安排好破天荒的驚喜，至於嘉賓部分？張清芳幽默表示：「我只知道來當過我演唱會的嘉賓，都很快會結婚、有好事發生。」加盟環球是否有推出新專輯計畫？環球音樂表示張清芳目前先專注於演唱會方面。