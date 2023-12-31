CNN專訪 周杰倫：2023年最豐收 續推藝術就是生活

周杰倫在年末有新作品。（杰威爾提供）

歌王周杰倫 受訪說，2023年推出自己的實境節目、跟拍賣 公司合作、成為品牌大使，是「最忙、最豐收的一年」。2024年除世界巡迴之外，他也要繼續推廣「讓藝術成為生活一部分」。

美國有線電視新聞網（CNN）今天播出主播魯可蒂（Kristie Lu Stout）這項專訪，以「華語流行音樂天王」稱周杰倫，內容介紹他已在全球銷售逾3000萬張專輯，不僅是亞洲最知名歌手之一，也集導演和品牌代言人的身分於一身，甚至還在串流影音平台Netflix節目中大展魔術把戲。

被問到如何在身為流行音樂巨星，以及具影響力藝術策展人與藝術收藏家之間自我調整時，這位天王提到運用反差而開創出自己的獨特風格。

他說：「因為我自己當導演、音樂導演，有時候我想拍什麼就拍什麼，有高度自主性，公司不會干涉那麼多…我媽媽是美術教師，我可以把之前所學放進MV之中。」

「我從小是學古典音樂，我把古典和流行素材放在一起，這樣的反差成為『周杰倫風格』（Chou Style），所以你們通常會看到古典和現代的東西結合在一起，例如影片內容融合古典音樂文化和饒舌樂等，這樣的聲音讓年輕人覺得很不一樣。」

談到「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」時，他提到香港 站有粉絲「甚至坐船來聽」，令他印象深刻，感到很特別。他並表示，2023年「當然是最忙也最豐收」的一年。

周杰倫說：「我製作的實境節目『周遊記』終於成真，自己的新歌也出來了，還跟佳士得（Christie's）共同舉辦國際拍賣會和特展。我也成為（法國時尚精品品牌）Dior全球品牌大使。我覺得2023是多元化的一年。」

被問到新年計畫時，周杰倫表示，世界巡演2024年計劃在雪梨、墨爾本、倫敦、巴黎和其他地方舉辦，「演唱會之外，我會繼續擔任策展人，我認為藝術就像生活的一部分一樣」。