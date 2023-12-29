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李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

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台娛圈2023大事件 「#MeToo掀桃色風暴」最震撼

娛樂新聞組整理
徐若瑄(左)與老公李雲峰結束9年婚姻。(本報資料照片)
徐若瑄(左)與老公李雲峰結束9年婚姻。(本報資料照片)

今年年中，台灣演藝圈爆發#MeToo事件，包括許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO、黑人陳建州等人陸續中箭。

6月13日，網友投訴10年前上許傑輝表演課教學，竟教大家集體模仿做愛聲音，感到「不舒服」；6月17日，網友揭宥勝性騷擾女性工作人員，對她們揉胸、強抱、強吻，；6月19日，旅法網紅曝17歲時曾遭黃子佼強吻、甚至誘騙拍裸照，之後也揭露多位與她有相同經歷的受害者，黃子佼發影片認錯道歉，同時大暴走揭露13位藝人的黑歷史；同一日，網友揭10幾年前NONO藉口要送她回家，卻在車上伸手解開她內衣揉胸，還企圖拉下她的底褲，熊抱她在大腿上用力磨蹭；6月20日，網紅耀樂控訴16歲時被炎亞綸偷拍性愛影片，之後影片外流；6月27日，大牙（周宜霈）發文控訴11年前遭黑人陳建州在香港飯店房間內，強抱強推倒在床企圖性侵。

其中以NONO情節最為嚴重，他被指控性侵，且受害女性超過20名，遭提告性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5宗罪。而黃子佼7月曾在臉書寫下萬字文吐露心境；黑人則向指控他的大牙提告刑事，判決出爐大牙無罪，宥勝12月20日在臉書po文，似乎對當初坦白認錯不以為然。至於許傑輝，則在事發後丟下一紙聲明退出演藝圈。

★夏玉順亂爆料 劉文正死而復生

年最大烏龍事件莫過於「男神始祖」劉文正死訊，他的前經紀人夏玉順在2月對媒體發布，他已於去年11月12日生日前心肌梗塞病逝於美國拉斯維加斯，但不料短短24小時不到，夏玉順又改口劉文正是詐死，整起烏龍事件鬧得滿城風雨，包括影視界及名嘴群起批評夏玉順的作為很不道德。

劉文正退隱32年，且幾乎和演藝圈絕緣，新聞發生時各界查證困難，大部分媒體認為夏玉順的說法有可信度而跟進報導，但本報經鍥而不捨追查真相，問到近年與他接觸聯絡的友人證實他沒死，而定居在明尼蘇達州的劉文正親二姨李庚濟也表示他一切都好，至此劉文正因此「死而復生」。

夏玉順改口說，因為大陸又有人出20多億要他辦巡迴演唱，劉文正不願意。夏玉順還說，劉文正確實發生心

★肌梗塞但救回來了。

夏玉順反覆的說詞，已引起台灣影視界及網路一片罵聲，先前多位已對劉文正哀悼的影歌星紛紛批評夏不道德，但也對劉文正仍然平安表示安慰。知名編劇瓊瑤對劉文正還在世表示開心，綜藝大姊大張小燕希望記者的報導要多加查證，公民老師兼名嘴黃益中則怒轟：「新聞媒體一堆朋友哀悼一整天，然後現在說人沒死？結果現在證實人活得好好的，真的沒有最扯，只有更扯！」

★日傑尼斯前社長性侵 動搖帝國

日本傑尼斯事務所創辦人喜多川強尼被英國BBC披露長期性侵旗下練習生，受害人從未成年到出道偶像都難逃魔爪。傑尼斯近日在官網公布一份調查報告內容，認了已故社長確實加害多人，社長藤島茱莉景子辭職負責，傑尼斯長期壟斷的男偶像帝國動搖。

經過近三個月的調查並加以總結，認定喜多川確實從1970年代前半期到2010年代中期，對多名練習生伸出狼爪，而其中23位受害者們當時皆未成年，而最小的僅有13歲。報告書中也歸結了公司內部長期以來的錯誤，包括喜多川的姊姊（藤島茱莉景子的媽媽）知情不報、高層人員視而不見。

受前社長性侵案影響，前V6成員、演員岡田准一將於11月30日離開傑尼斯事務所，「嵐」的二宮和也及生田斗真也爆出走。

日本NHK公布年底紅白歌唱大賽出場的歌手陣容，44年來首次沒有傑尼斯事務所旗下藝人出演，取而代之的是韓團抬頭。

侯孝賢罹患失智症 震驚國際

國際名導侯孝賢在電影圈被傳患阿茲海默症多年，今年突然遭外媒揭露，家人隨之證實，「現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養，身心狀態平順，並無大礙，換個角度看，這段期間反而讓我們家人之間朝夕相處，重新建立更親密的關係，也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間」。

因為侯孝賢在台灣影壇的地位無人能及，許多藝人紛紛表達敬意，而他原本籌備的新片都無法再進行，但侯孝賢對電影的態度、精神也一定會被大家留存下來。

76歲的侯孝賢自1973年踏入電影界，曾三度奪得金馬獎最佳導演。1989年則以「悲情城市」獲得第46屆威尼斯影展金獅獎；1993年以「戲夢人生」奪坎城影展評審團獎；2015年以「刺客聶隱娘」獲第68屆坎城影展最佳導演獎，以及第52屆金馬獎最佳導演獎。2020年更獲得第57屆金馬獎終身成就獎。

★戲如人生 賴佩霞差點選副總統

佩霞因演出夯劇「人選之人-造浪者」的總統「林月真」一角，出道近40年來，人氣攀上高峰，不但憑該劇入圍金鐘迷你劇集女配角獎，同時間還被郭台銘提名為一度擬參選2024總統大選的副手，從演藝圈跨足政壇，聲勢飆到最高點。為投入選戰，她暫停演藝工作，辭演舞台劇，甚至在35天內火速辦理放棄美國國籍，然而在11月23日「藍白合」破局後，郭台銘召集團隊最終止步，賴佩霞也在臉書發文：「美好的一段路，我們一起走過」，雖是夢一場，至少她曾努力過。

★演藝大染缸 眾星捲入吸毒案

都說演藝圈是大染缸，海內外藝人在毒品誘惑下容易現出原形。

韓流巨星GD遭到牽連，經過3次檢驗呈現陰性，警方最終以「無嫌疑、不移交」作結。然而南韓從去年年初就因劉亞仁吸毒一案震撼演藝圈。

劉亞仁是史上最年輕的青龍獎影帝，但他牛奶針、大麻、古柯鹼跟K他命都呈現陽性反應。還被爆出3年內，在14家醫院以「醫美手術睡眠麻醉」為由，先後注射了181次、共9.6公升的醫用異丙酚。

而日本藝能界也抓出毒蟲永山絢斗，台灣破獲重量級網紅吸毒，Joeman和蕾拉夫妻同日遭警方破門，罪證確鑿只能認錯。

★恭喜 多對怨偶離婚

小甜甜和前夫宋晉賢撕破臉，Makiyo也一腳踢開沒擔當的小金，寧可當單親媽媽也不要繼續絕望婚姻，這兩對一個新聞鬧得沸沸揚揚，另一個婚姻短短1年結束令人措手不及。相較於她們，徐若瑄和「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰簽字結束9年婚姻，雙方以克服不了彼此差異為由，在一紙聲明中恢復單身。現代社會對離婚已經有不一樣的定義，前主播張宇甚至還和前夫一起辦離婚派對，祝福彼此重啟人生。Melody同樣以正面心態看待離婚，還不忘以自身經驗奉勸廣大女性不要輕易「婚」頭。

★遺憾多對佳偶完婚

今年演藝圈喜事不少，金曲歌王蕭敬騰和相戀16年的經紀人Summer修成正果，今年6月27日Summer生日這天，蕭敬騰向她求婚並向全世界宣布2人戀情。另一對則是Selina，告別前夫阿中，幾經波折尋覓到第二春小徐，今年更是喜迎愛的結晶「小腰果」，完成她為人母的人生目標，和另一半目前沈浸在照顧兒子的喜怒哀樂中。此外，胡宇威和陳庭妮、劉冠廷和孫可芳，都在今年完成終身大事。

蕭敬騰(右)跟交往16年的Summer的喜事溫暖眾人。(圖：喜鵲娛樂提供)
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