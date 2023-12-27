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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

王心凌才恢單 豔遇「順其自然」

記者陳建嘉／綜合報導
王心凌日前開心出席「星願」迪士尼兒童醫院計畫開幕記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
王心凌日前開心出席「星願」迪士尼兒童醫院計畫開幕記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

王心凌日前才剛暫時結束演唱會巡演活動，立刻返台化身「心願大使」，出席全台首家迪士尼兒童主題病房活動，和米奇、米妮一同探望小朋友，她說自己非常喜歡小朋友，也時常陪小孩玩樂，「但我照顧姪子、姪女只能顧半天，然後就會叫他們爸媽趕快接手」。

王心凌提到身邊已有不少朋友當媽媽，直呼她們很辛苦，「我有時候顧小孩，還想要先躲到房間10分鐘，再出來面對他們，很佩服媽媽們要一路陪著小孩長大成人」。不過王心凌去年因為參加「浪姐」聲勢再度翻紅之後，工作滿檔，行程更已排到明年底，「我每周都要飛來飛去，有時溫差很大，行李都不知道怎麼整理」，但她仍有把握時間陪媽媽吃飯，也有與朋友玩交換禮物。

這次出席迪士尼活動，化身「心願大使」，被問明年有沒有什麼心願？她苦笑表示已有3年沒放假，希望能有一段假期去旅行，「明年若有空，無論遠的、近的、熱的、冷的國家都想去」，而她才剛恢復單身狀態不久，是否期待會有豔遇？她則聳肩回應：「還是順其自然吧。」

王心凌這回擔任迪士尼電影「星願」中文主題曲演唱人，回憶最愛的迪士尼動畫，立刻表態就是「小美人魚」，「小美人魚很愛唱歌，也會唱歌，以前都會模仿她唱歌，跟著她一起唱」，至於這次有網友誇讚她的新造型有如迪士尼公主，讓她笑得合不攏嘴，也不忘為電影宣傳，說自己是「星願天后」，希望能跟迪士尼動畫一樣一直陪伴大家。

迪士尼 王心凌

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