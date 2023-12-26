我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

54歲任潔玲閃嫁 攜小10歲大陸教授定居台灣

娛樂新聞組╱綜合報導
任潔玲(左)與老公魯夫婚後定居台灣，近來更開了YouTube頻道。 (取材自YouTube)
任潔玲(左)與老公魯夫婚後定居台灣，近來更開了YouTube頻道。 (取材自YouTube)

54歲任潔玲在台灣以歌手出道，之後轉戰成為購物電視台的購物專家，多年後遭到資遣，讓她人生一度陷入低潮，不過近一年來她開始成為直播主，還到大陸直播帶貨，因而認識了一位大陸籍大學教授，兩人閃電結婚，婚後老公隨她回台，近來更開設YouTube頻道。

「鏡週刊」報導，任潔玲的老公小她10歲，去年她長住廣州幾個月做直播帶貨時，因緣際會下兩人認識，老公原先在廣州的大學當物理教授，今年兩人低調登記結婚後，夫妻倆就一起赴台定居。

一個多月前任潔玲的老公開設了YouTube頻道，稱自己魯夫，就是大陸籍的丈夫（陸配），雖然他過去在廣州當大學老師，但是在台灣的大學卻不好找工作，只好先當YouTuber貼補家用。頻道的影片內容主要就是介紹他在台灣的生活及夫妻倆的生活點滴。

此外，台灣女星夏于喬、「宇宙」林思宇出席複合式美髮店一日店長活動，適逢聖誕節，兩人分別和朋友們玩交換禮物，夏于喬竟抽到虎年（2022年）紅包袋，她笑罵朋友「太過分」，哀怨道：「這要11年後才可以送出去耶！」

林思宇精心準備了禮物，最後卻抽到「爛禮物」七顆龍珠，「爛到想當場把龍珠捏爆！」她還氣到憤而離席，頻碎念：「真的很爛，有史以來抽到最爛！」

浪漫聖誕節，夏于喬和導演老公林書宇卻分隔兩地，老公在美國工作，她只能找朋友玩交換禮物，夫妻已一個月沒見面，每天靠視訊維繫感情，夏于喬直呼：「很思念。」

林思宇一旁則建議夏于喬可以應景穿聖誕老婆婆裝扮，給老公一個驚喜，夏于喬則笑：「我不穿，他可能比較開心。」

YouTube 聖誕節 YouTuber

上一則

穿婚紗搭運動鞋 楊紫瓊嚴重拇趾外翻讓網友心疼

下一則

女星禮服爭豔 楊冪被虧行走聖誕樹、張雨綺花比臉大

延伸閱讀

聖誕節吃中餐漸成美國人首選？搜尋「中國菜」每到12月迎高峰

聖誕節吃中餐漸成美國人首選？搜尋「中國菜」每到12月迎高峰
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆
54歲台灣女歌手低調閃嫁小10歲中籍教授 攜夫在台定居

54歲台灣女歌手低調閃嫁小10歲中籍教授 攜夫在台定居
梁朝偉聖誕節放閃 劉嘉玲霸氣獻吻 1舉動超甜蜜

梁朝偉聖誕節放閃 劉嘉玲霸氣獻吻 1舉動超甜蜜

熱門新聞

圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
「我們與惡的距離2」曝光首波演員陣容，包括薛仕凌(左起)、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎等人演出。圖／大慕影藝提供

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

2023-12-23 16:40
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48
藝人小嫻本名黃瑜嫻，她從高中畢業後直接進入演藝圈發展，沒念大學一直是她心中遺憾，小嫻今在臉書分享，她透過特殊選才甄試考上屏東大學音樂系。圖／取自小嫻臉書

沒念過大學…台女星43歲第1名考上音樂系 系主任也讚

2023-12-22 18:38
安珀赫德在「水行俠」系列從女主角變成小配角。圖／摘自IMDb

安珀赫德剩11句台詞 「水行俠2」登票房冠軍

2023-12-24 14:10

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢