54歲任潔玲閃嫁 攜小10歲大陸教授定居台灣

任潔玲(左)與老公魯夫婚後定居台灣，近來更開了YouTube頻道。 (取材自YouTube)

54歲任潔玲在台灣以歌手出道，之後轉戰成為購物電視台的購物專家，多年後遭到資遣，讓她人生一度陷入低潮，不過近一年來她開始成為直播主，還到大陸直播帶貨，因而認識了一位大陸籍大學教授，兩人閃電結婚，婚後老公隨她回台，近來更開設YouTube 頻道。

「鏡週刊」報導，任潔玲的老公小她10歲，去年她長住廣州幾個月做直播帶貨時，因緣際會下兩人認識，老公原先在廣州的大學當物理教授，今年兩人低調登記結婚後，夫妻倆就一起赴台定居。

一個多月前任潔玲的老公開設了YouTube頻道，稱自己魯夫，就是大陸籍的丈夫（陸配），雖然他過去在廣州當大學老師，但是在台灣的大學卻不好找工作，只好先當YouTuber 貼補家用。頻道的影片內容主要就是介紹他在台灣的生活及夫妻倆的生活點滴。

此外，台灣女星夏于喬、「宇宙」林思宇出席複合式美髮店一日店長活動，適逢聖誕節 ，兩人分別和朋友們玩交換禮物，夏于喬竟抽到虎年（2022年）紅包袋，她笑罵朋友「太過分」，哀怨道：「這要11年後才可以送出去耶！」

林思宇精心準備了禮物，最後卻抽到「爛禮物」七顆龍珠，「爛到想當場把龍珠捏爆！」她還氣到憤而離席，頻碎念：「真的很爛，有史以來抽到最爛！」

浪漫聖誕節，夏于喬和導演老公林書宇卻分隔兩地，老公在美國工作，她只能找朋友玩交換禮物，夫妻已一個月沒見面，每天靠視訊維繫感情，夏于喬直呼：「很思念。」

林思宇一旁則建議夏于喬可以應景穿聖誕老婆婆裝扮，給老公一個驚喜，夏于喬則笑：「我不穿，他可能比較開心。」