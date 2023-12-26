王力宏開唱 粉絲場外爬吸糞車爭睹
藝人王力宏日前現身大陸江西吉安音樂節，由於入場名額有限，竟有民眾接二連三爬上吸糞車（化糞池專用車），試圖捕捉音樂節的每一刻。網路上對此現象反應熱烈，無不以捧腹、讚嘆口吻，討論這種極具創意且略帶歡樂的支持方式。
吉安音樂節吸引近6萬名觀眾進場同歡，王力宏以一身白色西裝造型賣力演出，除了展示音樂才華，並改編了金曲「唯一」，超大彩蛋讓全場觀眾相當興奮。
無法入場的粉絲紛紛使出奇招，有人爬樹、自架梯子、爬上車頂等等，全是為了看到王力宏的精采演出，最讓人嘖嘖稱奇的莫過於爬上吸糞車，罕見奇景也意外登上微博熱搜。
網友紛紛留言笑稱「因為有音樂天王王力宏，此時此刻的水肥車也是香的」、「水肥車秒變吸粉車」、「哈哈哈，就這樣場外的保安也無心勸阻，都在聽歌或者拍視頻（影片）」、「哈哈哈哈當時看到這個圖都要笑死了」，還有網友替吸糞車發表心聲：「第一次感受到了大家對我的喜愛。」
王力宏經歷離婚官司風波後，逐漸復出開唱，除了不時更新社群網站與網友互動，也參加大小演出，為了洗脫渣男形象，他賣力復出，死忠歌迷也大方給予支持。
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