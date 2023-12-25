「家有遲緩兒」媽媽歌迷求抱抱 蔡依林淚腺鬆了

蔡依林出席「JOLIN 編織夢想醜毛衣派對 UGLY SWEATER PARTY」。（圖：蔡依林歌友會提供）

為了履行1年前在台北跨年演唱會與歌迷的約定，Jolin蔡依林 24日特別出席歌迷會舉辦的「JOLIN 編織夢想醜毛衣派對 UGLY SWEATER PARTY」，除了獻上神秘的「鐵粉專屬」歌單，還穿上Dress Code醜毛衣登場。剛好這天也是聖誕夜，她與「OH LA LA LA變速舞蹈挑戰賽」獲勝歌迷擁抱，加上歌迷投射的正能量反饋，淚腺幾乎關不住說：「25年後淚腺很鬆！」

舞蹈賽獲勝的歌迷表示最近才剛當了媽媽，但因為小孩有生長遲緩問題，覺得有點辛苦，於是許願請求Jolin給她一個「大大擁抱」，雙方緊抱彼此，此時Jolin情緒略顯激動，自曝自己也很想哭，氣氛溫馨感人。

粉絲們也知道Jolin近來迷上鉤針編織，經過討論後決定以「醜毛衣」為派對主題與Dress Code，Jolin笑說：「真的很少近距離跟大家見面，謝謝你們等待，其實我有一件更醜的，但我沒辦法10年後看自己穿上。」

粉絲們也拿出Jolin過去的正能量金句如「我都走過來了，你也可以」等反饋，讓她再度淚崩說：「25年後淚腺很鬆．好像媽媽看孩子發表感言，每次看到你們的信件我都是發自內心的感受，能觸動到或改變到你們生活的細節，對我來說也是很神奇的力量。」

她還有感而發說：「要誠實知道自己的現況，才有機會改變你自己，『Ugly Beauty』這張專輯對我來說是很大的轉捩點，我從不知黑暗的力量是這麼重要，回頭看過去，都是推動你前進的力量。從小我常聽到『為什麼女生不能太成功』？所以當我開始長出力量，我已能辨認這是別人的，我不需要活在集體的意識裡面，過去的每一張專輯都曾敘述我面對到的問題，所以我希望下次可以找出更有意思的和解方法。」

對於歌迷不斷敲碗的新專輯，Jolin自招正陷於「創作的十字路口」：「演藝圈確實滿緊繃的，有時候要前，有時候要退，我也在找我的浪潮在哪裡？25年的確非常驚奇，也可能是經驗多了，我開始會思考未來要怎樣把自己很順利地往前推，等我吧！」

現場也搜集來自歌迷的點歌曲目，除了以新歌「OH LA LA LA」開場，Jolin還演唱「心型圈」、「親愛的對象」，及經典的「日不落」、「馬德里不思議」等歌曲，全場聽得如癡如醉。