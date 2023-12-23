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厲害了 周杰倫CNN跨年特別專訪 國際影響力稱霸全球

記者梅衍儂／即時報導
周杰倫推出新歌「聖誕星」。（杰威爾提供）
周杰倫推出新歌「聖誕星」。（杰威爾提供）

華語樂壇天王「周董」周杰倫超猛，他日前無預警推出新歌「聖誕星」，火速登上各大串流平台的排行榜冠軍，國際音樂平台YouTube Music為他在紐約及洛杉磯的巨型戶外大螢幕播放MV，他更登上了CNN國際頻道的特別訪談。

影片來源：YouTube

周董在國際的影響力持續受到外媒重視，CNN國際頻道特別邀約他在跨年的「New Year's Eve Live」新年特別節目中進行訪談，由CNN駐香港資深主播Kristie Lu Stout採訪。

CNN新年特別節目「New Year's Eve Live」是每年備受期待的年度盛事，都會邀請全球知名嘉賓參與倒數迎接新的一年，內容涵蓋全球各地的新聞、體育、藝術、文化等，節目由亞洲打頭陣，主播Kristie Lu Stout與亞洲各城市的記者做連線報導，其間穿插名人訪談，節目在陸續報導各地的慶祝活動後，最後在紐約時代廣場進行直播。

周董將出現在今年CNN「New Year's Eve Live」節目，CNN也已對外預告連線訪問，消息一出，備受全球樂迷期待；粉絲可於12月31日晚間9:00（美國東岸時間12月31日上午8:00）鎖定CNN頻道「New Year's Eve Live」節目播出。

周杰倫的新歌MV登上紐約巨型戶外看板。（杰威爾提供）
周杰倫的新歌MV登上紐約巨型戶外看板。（杰威爾提供）
周杰倫推出新歌「聖誕星」。（杰威爾提供）
周杰倫推出新歌「聖誕星」。（杰威爾提供）
周杰倫的新歌MV登上紐約巨型戶外看板。（杰威爾提供）
周杰倫的新歌MV登上紐約巨型戶外看板。（杰威爾提供）

洛杉磯 香港 周杰倫

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