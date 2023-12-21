「坦白錯了嗎」 宥勝突喊話法官 遭疑性騷後悔認罪

宥勝近日發文，自問「誠實，是不是錯了？」（本報資料照片）

藝人宥勝 今年6月捲入「Me Too」風暴，被控性騷多名女子，好爸爸與好老公形象一夕崩毀。全案經民眾向台中地檢署告發，移轉台北地檢署偵辦，檢方認定他涉嫌對其中一女強制猥褻，依非告訴乃論的強制猥褻罪起訴。不料，宥勝日前卻發文寫下44字，自問「誠實，是不是錯了？」讓網友懷疑他疑似想僥倖逃過法律制裁，而後悔認罪。

宥勝在臉書 寫下：「我不禁懷疑，選擇坦白，堅持誠實，是不是錯了？就保持心中的信念吧。沒有做過的事，相信法官必定會還你清白。」似乎又推翻當初的說法。

貼文一出，掀起熱烈討論，許多網友紛紛鼓勵：「勇於認錯是需要勇氣的！很多人都不敢承認錯誤，還找各種理由掩蓋錯誤」、「加油，人總是會犯錯的，面對錯誤，反省自己，放下它，繼續前進」、「加油，人都會犯錯，沒有永遠的錯」。

不過，也有人認為宥勝這番話，似乎是後悔認罪，「怎麼好像不知道錯在哪裡？」、「法官也許只是沒有足夠的證據罷了，不一定代表那些齷齪的事沒發生過。你既然已經誠實面對過錯，又何必後悔當初沒有選擇僥倖可能逃過？」、「怎麼會這麽說…傻眼餒！要不要參考NONO」、「原來是昨天的判決讓人心生信心，傷害這麼多人，仍想僥倖逃過法律的判決？所以出來舉發的那些人都說謊的意思喔」。

全案起於一名女網友今年6月間在臉書揭露，有女子在工作聚會結束聚會後與男藝人共同搭車返抵女子家時，男藝人以借洗手間名義進入女子家中，突然跨坐在女子雙腿上強吻，並解開女子內衣。另外也有女網友在臉書表示，有次公司聚餐，沒喝酒的她負責駕車把藝人、主管送回家，最後車上剩她和男藝人時，對方忽然撲向她襲胸。

針對性騷擾 指控，宥勝當時回應，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」