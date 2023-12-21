我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「坦白錯了嗎」 宥勝突喊話法官 遭疑性騷後悔認罪

娛樂新聞組／綜合報導
宥勝近日發文，自問「誠實，是不是錯了？」（本報資料照片）
宥勝近日發文，自問「誠實，是不是錯了？」（本報資料照片）

藝人宥勝今年6月捲入「Me Too」風暴，被控性騷多名女子，好爸爸與好老公形象一夕崩毀。全案經民眾向台中地檢署告發，移轉台北地檢署偵辦，檢方認定他涉嫌對其中一女強制猥褻，依非告訴乃論的強制猥褻罪起訴。不料，宥勝日前卻發文寫下44字，自問「誠實，是不是錯了？」讓網友懷疑他疑似想僥倖逃過法律制裁，而後悔認罪。

宥勝在臉書寫下：「我不禁懷疑，選擇坦白，堅持誠實，是不是錯了？就保持心中的信念吧。沒有做過的事，相信法官必定會還你清白。」似乎又推翻當初的說法。

貼文一出，掀起熱烈討論，許多網友紛紛鼓勵：「勇於認錯是需要勇氣的！很多人都不敢承認錯誤，還找各種理由掩蓋錯誤」、「加油，人總是會犯錯的，面對錯誤，反省自己，放下它，繼續前進」、「加油，人都會犯錯，沒有永遠的錯」。

不過，也有人認為宥勝這番話，似乎是後悔認罪，「怎麼好像不知道錯在哪裡？」、「法官也許只是沒有足夠的證據罷了，不一定代表那些齷齪的事沒發生過。你既然已經誠實面對過錯，又何必後悔當初沒有選擇僥倖可能逃過？」、「怎麼會這麽說…傻眼餒！要不要參考NONO」、「原來是昨天的判決讓人心生信心，傷害這麼多人，仍想僥倖逃過法律的判決？所以出來舉發的那些人都說謊的意思喔」。

全案起於一名女網友今年6月間在臉書揭露，有女子在工作聚會結束聚會後與男藝人共同搭車返抵女子家時，男藝人以借洗手間名義進入女子家中，突然跨坐在女子雙腿上強吻，並解開女子內衣。另外也有女網友在臉書表示，有次公司聚餐，沒喝酒的她負責駕車把藝人、主管送回家，最後車上剩她和男藝人時，對方忽然撲向她襲胸。

針對性騷擾指控，宥勝當時回應，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

宥勝在臉書發言。（取材自臉書）
宥勝在臉書發言。（取材自臉書）

宥勝 臉書 性騷擾

上一則

霍建華上海拍戲 街頭被捕獲 素顏模樣驚人

下一則

瘋馬秀風波遭軟封殺 Angelababy甘肅賑災惹哭粉絲

延伸閱讀

台演員遭起訴強制猥褻罪 事發1個月後發聲：坦白錯了？

台演員遭起訴強制猥褻罪 事發1個月後發聲：坦白錯了？
藝人大牙爆遭黑人陳建州性騷 挨告加重誹謗不起訴

藝人大牙爆遭黑人陳建州性騷 挨告加重誹謗不起訴
爆黑人陳建州涉性騷 大牙周宜霈被控加重誹謗獲不起訴

爆黑人陳建州涉性騷 大牙周宜霈被控加重誹謗獲不起訴
喬州干預選舉訴訟 2名川普律師認罪 道歉信卻只寫1行

喬州干預選舉訴訟 2名川普律師認罪 道歉信卻只寫1行

熱門新聞

周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
周海媚病歷遭流出。圖／摘自微博

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

2023-12-13 10:31
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

2023-12-15 05:30

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元