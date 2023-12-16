蕭敬騰牽愛妻甜蜜放閃 明年演唱會、婚禮可能同一場

蕭敬騰(右)大方牽起Summer的手放閃。(記者王聰賢／攝影)

蕭敬騰 (老蕭)藏愛16年，今年10月和經紀人Summer結婚。日前在發片記者會上，老蕭一改過往低調，大方喊「她是世界上最好的女人」，像是要給足16年的放閃份量。Summer也不若以往躲在鏡頭後，自在坐在老蕭身旁陪著受訪。他見到大批媒體反而有點害羞，悄悄問她「你要在這裡嗎」。兩人相視而笑，相當甜蜜。

蕭敬騰推出新專輯「野生」，當天記者會是他和Summer婚後首度現身，一亮相就滿面春風，現場也播放他在挪威製作專輯的紀錄片預告。他和Summer牽手走在海邊的畫面也第一次曝光，浪漫破表。

他坦言，16年前對Summer一見鍾情，「我第一眼看到Summer就覺得她超正」。當天他甚至當場牽起她的手，眾人直呼要被閃瞎，他還開玩笑地挑釁：「怎樣、怎樣？」

不過老蕭也擔心過度放閃會惹人反感，表示還在拿捏尺寸，「我自己都在習慣這件事，也不知道什麼時候該做我們兩個之間的事，比如在同事面前，我們應該要像以前一樣，還是可以牽牽小手？」目前在公開場合牽手和親吻是彼此能接受的。

蕭敬騰重視儀式感，結婚是他要求的，至於婚禮預計在明年，他也鬆口明年會辦演唱會。問婚禮和演唱會哪個先來，他語出驚人：「你們有沒有想過會是同一場？」眾人驚呼，勸他不要這麼忙，老蕭大笑。