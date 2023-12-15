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蕭敬騰婚禮計畫曝光 遭曝有小孩 親口揭祕了

記者梅衍儂／即時報導
蕭敬騰（右）受訪，老婆Summer大方坐在旁邊。（記者王聰賢／攝影）
蕭敬騰（右）受訪，老婆Summer大方坐在旁邊。（記者王聰賢／攝影）

蕭敬騰近日推出新專輯，他10月與愛情長跑16年的經紀人Summer結婚，15日發片記者會上人逢喜事精神爽的他，一現身就滿面春風，現場也播出他在挪威製作專輯的紀錄片預告，他和Summer牽手走在海邊的畫面也首度曝光，浪漫破表，更直呼：「她是世界上最好的女人！」。

蕭敬騰和Summer登記結婚後，兩人相當大方，今天受訪時平時一向躲在鏡頭後的Summer，直接坐在老蕭旁邊，老蕭見到大批媒體覺得有點害羞，悄悄問她「你要在這裡嗎」，兩人相視而笑，相當甜蜜。

問到是否16年前就對Summer一見鍾情？他害羞說：「呃...確實我第一眼看到Summer就覺得她超正！」去挪威還有時間拍婚紗？「本來只有要做專輯，林莉聽到我們要去，就想到為什麼不順便拍一下，老師準備了一套禮服給我們，我們就在工作中拍了一套」。

他強調： 「這肯定不是婚紗，這個怎麼叫婚紗，至少要6套起跳。」直呼一定要有儀式感，至於婚禮，預計在明年；他也鬆口明年會辦演唱會。問婚禮和演唱會哪個會先，他語出驚人：「你們有沒有想過會是同一場？」眾人驚呼，勸他不要這麼忙，老蕭大笑。

藏愛16年，莫非也早有小孩？老蕭先是「哈哈」2聲，停頓7秒說：「我沒有小孩，我跟Summer都是比較一致的想法。」至於是什麼想法，他迴避：「下次再說」。

蕭敬騰發片記者會。（記者王聰賢／攝影）
蕭敬騰發片記者會。（記者王聰賢／攝影）

蕭敬騰

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