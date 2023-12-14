「倚天屠龍記」結緣周海媚 潘儀君、李麗芬淚憶女神

潘儀君(右起)、周海媚、馬景濤當年合作「倚天屠龍記」。(本報資料照片)

「最美周芷若」港星周海媚 日前驟逝，一代女神香消玉殞，令多年影迷們震驚難以接受，合作過的演員、歌手更不捨，悲嘆再也看不到女神巧笑倩兮的大明星風範。台灣女星潘儀君曾與周海媚合作過兩部戲，回憶當年遙不可及的女神，感嘆：「海媚，卻讓我悲傷。」

潘儀君曾和周海媚在1992年合作「末代皇孫」、1994年「倚天屠龍記」，回憶當年相處點滴，「當時她已是大明星我才剛入行，拘謹內向不太敢主動攀談，戲裡的角色亦沒太多交集。」

潘儀君提及，當時她和羅慧娟成為好友，戲殺青後仍持續交好。但羅慧娟在2012年辭世，享年46歲，走得令人深感惋惜。

沒想到如今竟是周海媚的噩耗，潘儀君感嘆：「如今，海媚，卻讓我悲傷。就像梅艷芳 、張國榮，都曾陪著我們走過高低起伏的人生路，那些傷心的美好的值得記憶再三回味的，似乎都因他們的離去而少了什麼。」感慨生命流逝、明星的殞落。

而周海媚主演的電視劇「倚天屠龍記」片尾曲「愛江山更愛美人」的原唱李麗芬也哽咽表示，曾在央視和周海媚合作演唱該曲，當時被她的風範震懾，因為她既大器又充滿貴族氣息。李麗芬主動要求合照，周海媚也開心答應，「後來我們又一起上節目，製作單位要我們使劍，她非常有耐心教導旁邊的演員，舉手投足甚至走路的姿態都是剛中帶柔，非常有經驗。」