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徐若瑄離婚 李靚蕾分享今年最開心的事

娛樂新聞組／綜合報導
徐若瑄才宣布離婚，李靚蕾在IG寫下489字文分享今年最開心的事。（取材自Instagram）
徐若瑄才宣布離婚，李靚蕾在IG寫下489字文分享今年最開心的事。（取材自Instagram）

台灣女星徐若瑄10日發聲明，證實結束九年婚姻，李靚蕾11日則發文：「有時候失去是獲得，擁有卻是失去」。被網友解讀意有所指。

中時新聞網報導，徐若瑄2021年捲入王力宏和李靚蕾的離婚大戰，她當時嚴正否認，近日傳出婚變，李靚蕾恰巧在IG發文，除表示今年最開心的事除了Podcast上線，也更明白快樂的意義，強調：「今年，你過得快樂嗎？無論你擁有多少，缺少多少，又或者獲得了多少，失去了多少，你也許會有一時情緒的起伏，但不會因為你擁有更多，或是，更少，變得更快樂，或是，更不快樂」。

李靚蕾說，任何事都是一體兩面，可能失去也代表獲得什麼，得到的同時也失去了什麼，如果原本滿心期待外出卻遇到豪雨，我們應該轉換心境，「就要看你能不能拋開原本的期待，去看見，古老的建築在雨中的美，看見那只可愛的大蝸牛，聽見雨滴敲響鈴鐺的聲音」。

另據「噓！星聞」報導，對於徐若瑄離婚，資深音樂人許常德以「恭喜」徐若瑄，原因一出引來近2萬網友贊同。

許常德在臉書發文寫道：「對於離婚的人，我都說恭喜，因為離婚比結婚更難達成共識。對於結婚的人，我會說加油，因婚後要面對無法估計的考驗，都是不容易的。」1.6萬網友引發共鳴按讚，「確實是如此」、「離的成的都恭喜，有勇氣離的也是」。

李靚蕾 徐若瑄 王力宏

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