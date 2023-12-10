謝金燕「16歲嫩照」曝光 網讚：素顏打趴一堆人

謝金燕日前為亞洲棒球錦標賽開幕演出，成為在大巨蛋表演的第一人。（取材自Instagram）

台灣金曲歌后「姐姐」謝金燕出道超過30年美貌不變，甚至愈來愈漂亮。她日前為亞洲棒球錦標賽開幕演出，成為台北大巨蛋演出第一人，當天狀態也無懈可擊，一雙大長腿十分吸睛，整體造型少女感十足。

謝金燕日前為亞洲棒球錦標賽開幕演出，開著球鞋造型的車子帥氣入場，一亮相便成為全場焦點。結束行程後她回到家中激動心情久久不能平復，直呼：「還是無法停止內心興奮的心情，能與台北大巨蛋共享榮耀、共創歷史 ，姐姐真的是太太太幸運了」。許多粉絲也都非常替她開心，紛紛留言：「我們也很幸運可以跟妳一起參與」、「以喜歡姐姐為榮」、「開心與姐一起寫歷史」。

謝金燕16歲時的模樣。（取材自Dcard）

這個月即將49歲的謝金燕，幾乎看不出歲月的痕跡，近日有網友於Dcard分享謝金燕16歲的舊照，她身穿淺褐色上衣、碎花裙，肩背GUCCI 包的素顏照，一頭捲髮披肩，胭脂未施的模樣顯得清新脫俗。

照片曝光後不少網友都感到震驚不已，也認為她現在與過去相差不大，「光這個身材、那雙腿，屌打很多人」、「最近才近距離看過他（一公尺內）本人真的很漂亮很緊緻」、「不一樣的美，但是都好美」。