金馬5后變「八卦哏圖」 謝盈萱還原真相

桂綸鎂(左起)、陳湘琪、陳淑芳、李心潔、 謝盈萱頒獎的驚訝表情已變成哏圖。（ 本報資料照片）

第60屆金馬獎頒發影后時，由過去5位影后得獎者陳淑芳、陳湘琪、桂綸鎂、李心潔、謝盈萱共同頒發，結果因陳淑芳一開場就講錯入圍 者名字，引發「五后時光」一連串凸槌，5女湊在一起看得獎名單時的表情也成為網路哏圖。謝盈萱出席聯合勸募記者會時，還原背後真相。

頒獎時，陳淑芳念錯入圍且後來得獎的12歲小影后林品彤，後來陳湘琪雖接話慢半拍，還好仍穩穩地講完，但輪到桂綸鎂時又忘詞，李心潔則是當眾偷看小抄，壓軸的謝盈萱講得最順。謝盈萱笑說，當下心想，還好接陳淑芳的人是陳湘琪，否則她也很可能被打亂節奏。

至於5后湊在一起揭獎的畫面，謝盈萱透露，因大家原本說好，如果拆開信封，誰得獎就由介紹的人來公布，所以大家都要湊過去看，結果畫面看起來很像5個關心八卦 的女生，而最終是由林品彤得獎，名單剛好在陳淑芳手上，因此大家覺得很驚訝。