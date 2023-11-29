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「富都青年」首映滿場淚 新科影帝吳慷仁盼金馬加持

記者黃保慧／綜合報導
吳慷仁(左起)、監製李心潔、陳澤耀、鄧金煌一同出席電影「富都青年」首映會。(記者沈昱嘉／攝影)
吳慷仁(左起)、監製李心潔、陳澤耀、鄧金煌一同出席電影「富都青年」首映會。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣男星吳慷仁憑藉「富都青年」晉升金馬影帝，日前舉辦首映會，現場眾星雲集，除了温昇豪、入圍金馬女配角的梁雍婷來當獻禮嘉賓，飾演吳慷仁弟弟的陳澤耀也帶著歌手太太雲鎂鑫「首度同框」，齊祝票房大賣。

「富都青年」在金馬影展期間和搶先放映場得到不少正面回饋，但吳慷仁還是說：「上映前多少會緊張，希望金馬獎可以幫助到更多觀眾認識、喜愛這部片，我一定會很大力宣傳、跑映後，希望得到大家最真實的回應。」

與本屆金馬男配角擦身而過的陳澤耀分享，聽到吳慷仁得獎瞬間，被鏡頭捕捉到爆哭畫面，感性表示，「因為在前置作業和拍攝過程和吳慷仁留下很深刻的情感，在宣布吳慷仁得獎的時候，弟弟一定要為哥哥開心！」戲裡戲外的兄弟情都令人為之動容。

乘著金馬聲勢的「富都青年」將在台上映，導演王禮霖興奮說：「台灣是全世界搶先首映，很期待和觀眾交流。」監製李心潔說：「記者會的時候，每個記者都非常喜歡這部片，給我們很大的信心，也期待台灣能開出很棒的票房成績。」飾演「Money姐」的鄧金煌瞬間哭紅眼眶，首映禮結束後，李心潔也感動淚崩，鼻子都紅透。

此外，在活動上，雲鎂鑫帶來16顆紅蛋，象徵「88發發」、票房長「紅」，並開心說：「希望透過這部電影讓上映地區的觀眾都可以更認識馬來西亞，感受到電影要傳達的那份愛。」也親自公開在片中獻唱經典歌曲，以美聲和陳澤耀另類隔空合作。

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