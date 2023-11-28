金馬前夕狂吐暴瘦 Lulu主持完癱倒後台

Lulu主持結束後到後台完全無法站立。(取材自臉書)

Lulu主持完第60屆金馬獎頒獎典禮，陸續在社群分享不為人知的幕後心得。她公開癱倒在後台休息室的照片，助理和經紀人圍繞在她身邊幫忙解開她的衣鞋，努力讓她可以得到舒緩，觀眾這才知道，她在台前光鮮亮麗的一面，其實全都是靠強大的意志力撐出來，極大的壓力早就讓她緊繃到極致。

Lulu寫下：「說真的，金馬獎真的是我人生中面對心理跟生理最巔峰的挑戰，已經結束兩天了，我全身肌肉 還在痛，真的是在床上直接動彈不得的那種，而且我主持金曲30那一年都沒有胃食道逆流，only烙賽～。」

「但金馬讓我吃什麼反芻什麼（是一種退貨的概念） 典禮當天居然可以比前一天直接瘦2公斤，整個準備過程我完全沒有任何飲食控制，光是壓力就可以讓我直接消風了，服裝師到上台前都在改衣服的尺寸⋯。」

Lulu串場介紹評審團主席李安收視4.25，是典禮收視第三名。她透露從接下工作開始構思主持稿的架構，寫了好幾個版本，坦言過程中很幸運受到很多平輩、前輩的經驗傳授，也向黃子佼 、曾寶儀請益，Lulu點出：「感謝佼哥協助調整方向、寶儀姐給足信心、川哥從多年經驗中給建議。」