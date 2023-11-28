我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

林青霞出席金馬60 2秦2林年代與林鳳嬌后不見后

記者蘇詠智／綜合報導
林青霞現身紅毯是當天收視亮點。(本報資料照片)
林青霞現身紅毯是當天收視亮點。(本報資料照片)

永遠的巨星林青霞返台出席金馬60典禮，成為收視亮點之一，也勾起資深影迷對「2秦2林」的回憶，尤其林青霞的訪談片段，出現陳松勇與秦漢頒金馬影后獎給她的畫面，也有她與秦祥林合作的劇照，不禁讓網友遺憾，如果都曾是金馬影帝的2秦，把終身成就獎獻給生命中曾有重要地位的林青霞，就真是不容錯過的經典畫面。

雖然秦祥林、秦漢與林鳳嬌先後在1970年代都登上金馬帝后寶座，唯獨林青霞直到1990年才以「滾滾紅塵」獲得金馬獎的肯定，但現在卻只有她得享金馬獎終身成就獎的殊榮。

1970年代當紅電影大牌手上都好幾組戲要軋，可是在官方徵召下，也會一起赴海外參加影展，林青霞和林鳳嬌就曾不只一次在此類活動上碰頭，沒有「無法同台」的問題。不過回到電影裡，兩人各有各的天地，唯一同片，只有在大堆頭的「成功嶺上」，而且都是客串分量又沒對手戲，反而是演連長的秦祥林戲分比她們都多，可是「2秦2林」獨缺秦漢。

瓊瑤自組「巨星公司」的創業片「我是一片雲」，則湊齊林青霞與2秦在片中大談糾結三角戀，結尾雖不圓滿，票房卻大開紅盤，接下來「巨星」一連好幾部片全由林青霞領銜，成了瓊瑤倚重的當家女主角。相較於外界的印象，林鳳嬌演出過的瓊瑤小說改編片才三部，都非「巨星」出品，是李行所執導，與其稱她是瓊瑤片紅星，不如說她是李行御用女主角。

「我是一片雲」林青霞搭配2秦，是唯一的一次。(取材自HKMDB)
「我是一片雲」林青霞搭配2秦，是唯一的一次。(取材自HKMDB)
在10大影星頒獎典禮中，秦漢（左起）、林鳳嬌、甄珍、林青霞（右二）等同台領獎。(...
在10大影星頒獎典禮中，秦漢（左起）、林鳳嬌、甄珍、林青霞（右二）等同台領獎。(本報資料照片)

李行 影展

上一則

許瑋甯緊牽邱澤 巴黎蜜月全被拍

延伸閱讀

林青霞與林鳳嬌昔日片中后不見后 誰是瓊瑤愛將？

林青霞與林鳳嬌昔日片中后不見后 誰是瓊瑤愛將？
Lulu癱倒後台畫面曝光 主持金馬前夕狂吐暴瘦

Lulu癱倒後台畫面曝光 主持金馬前夕狂吐暴瘦
網友貼林青霞年輕美照 好奇問「有比林襄正嗎？」

網友貼林青霞年輕美照 好奇問「有比林襄正嗎？」
果然是「東方不敗」 林青霞開心敘舊熬整夜 友人不支

果然是「東方不敗」 林青霞開心敘舊熬整夜 友人不支

熱門新聞

吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36
左起：龔俊、Angelababy、黃景瑜、楊超越。（取自微博）

拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」

2023-11-20 12:33
《以愛為營》片酬曝光，王鶴棣(左)比白鹿多了220萬。（圖／LINE TV提供）

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

2023-11-22 07:00
1998年王祖賢專輯記者會。 圖／聯合報系資料照

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

2023-11-21 16:21
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來