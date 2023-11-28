林青霞出席金馬60 2秦2林年代與林鳳嬌后不見后

林青霞現身紅毯是當天收視亮點。(本報資料照片)

永遠的巨星林青霞返台出席金馬60典禮，成為收視亮點之一，也勾起資深影迷對「2秦2林」的回憶，尤其林青霞的訪談片段，出現陳松勇與秦漢頒金馬影后獎給她的畫面，也有她與秦祥林合作的劇照，不禁讓網友遺憾，如果都曾是金馬影帝的2秦，把終身成就獎獻給生命中曾有重要地位的林青霞，就真是不容錯過的經典畫面。

雖然秦祥林、秦漢與林鳳嬌先後在1970年代都登上金馬帝后寶座，唯獨林青霞直到1990年才以「滾滾紅塵」獲得金馬獎的肯定，但現在卻只有她得享金馬獎終身成就獎的殊榮。

1970年代當紅電影大牌手上都好幾組戲要軋，可是在官方徵召下，也會一起赴海外參加影展 ，林青霞和林鳳嬌就曾不只一次在此類活動上碰頭，沒有「無法同台」的問題。不過回到電影裡，兩人各有各的天地，唯一同片，只有在大堆頭的「成功嶺上」，而且都是客串分量又沒對手戲，反而是演連長的秦祥林戲分比她們都多，可是「2秦2林」獨缺秦漢。