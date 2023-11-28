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吳慷仁手語零NG 鬆口想找經紀人

記者黃保慧／綜合報導
導演王禮霖(左起)、監製李心潔、吳慷仁、陳澤耀、鄧金煌昨齊聚為電影「富都青年」造勢。(記者沈昱嘉／攝影)
導演王禮霖(左起)、監製李心潔、吳慷仁、陳澤耀、鄧金煌昨齊聚為電影「富都青年」造勢。(記者沈昱嘉／攝影)

吳慷仁受封金馬60影帝後，日前出席「富都青年」記者會，與監製李心潔、導演王禮霖、演員陳澤耀、鄧金煌一起盛裝亮相。吳慷仁表示有回頭看自己上台的表現，覺得可能因為太餓血糖低，表達沒有很好，很多想謝的人沒講到，他也坦言在工作上會有一些新計畫和轉變，這八年身兼自己經紀人的他也鬆口表示，不排斥接洽其他經紀人。

吳慷仁出道16年，近年卯起來接戲，工作量排滿滿，但他坦言在40歲有設定停損點，「之前已經累積足夠的東西，想要調整一下腳步，我之前因為都在拍戲沒有時間處理這件事（找經紀人）。」

另外，吳慷仁和已故陳慧翎導演因拍攝「下一站，幸福」結緣，在頒獎典禮上幽默喊話陳慧翎導演：「我現在有沒有比VanNess（吳建豪）帥？」受訪時，吳慷仁害羞透露吳建豪有傳訊息，笑說：「有啦！他有說我很帥啦！」

而他在金馬入圍影片中的15秒影片一播出就頗受討論，導演王禮霖坦言，吳慷仁在片中的手語共拍攝了25天，所有鏡頭都是一次精準到位，就連最後的「關鍵得獎畫面」都僅拍攝兩次就完成，效率驚人。

監製李心潔也透露， 一開始要找吳慷仁談劇本時非常緊張，「我一開始不認識慷仁，直到前年的金馬獎，才有機會找他吃飯。」一旁吳慷仁笑說：「我才緊張吧！李心潔找我吃飯耶！」而李心潔表示：「我開車去飯店載他，當時心臟都快跳出來，更害怕的是他會不會打開他的心接受我，但後來發現，他其實是個很真實的人，也很認真面對他的角色及表演工作。」

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