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金馬60／林志玲搭北野武變巨人 盧廣仲被嫌沒原唱味

記者李姿瑩／綜合報導
林志玲(右)和北野武站在一起身高差，讓人發噱。（香港中通社）
林志玲(右)和北野武站在一起身高差，讓人發噱。（香港中通社）

金馬60重量級卡司雲集，光是林志玲和北野武搭檔頒獎，就為典禮的第一個獎項大大增光。只是林志玲和北野武牽手出場時，身高相差超過10公分，當鏡頭從下往上拍，纖細的林志玲瞬間變成高大巨人，在鏡頭前相當吃虧。

當天最受歡迎的頒獎段落之一莫過於翻玩電影哏，陳以文拿「愛的小手」抽打阮經天，除了是「周處除三害」橋段，也大酸阮經天10年前在金馬50中途離席，要他當眾鞠躬謝罪。

今年金馬獎邀請到多位日本影人助陣，特別於轉播和典禮現場搭配上即席翻譯字幕，雖然尚無法做到同步，但已經算是一大突破。而北野武、滿島光、妻夫木聰、役所廣司也都得以跳脫背稿的限制，能夠有更活潑的表現和互動。

盧廣仲的演出網友評價兩極。（記者吳致碩／攝影）
盧廣仲的演出網友評價兩極。（記者吳致碩／攝影）

意外的是，爭議最多的表演段落竟是盧廣仲在中場獻唱「拍片吔，讚啦！」他用伍佰的「無聲的所在」和陳奕迅的「最渺小的我」向影人致敬，卻被網友狠批失去原唱的味道，連台語發音都被檢討。然而盧廣仲表現並未失分，是否該拿來和原唱相比較，成為網友爭論不休的話題。

許光漢(左)、滿島光，是全場最亮的兩道「光」。（中央社）
許光漢(左)、滿島光，是全場最亮的兩道「光」。（中央社）

由五位影后頒發最佳女主角的橋段也是充滿笑點，陳淑芳介紹林品彤時忘詞，引發連鎖效應，李心潔當眾偷看手上小抄，桂綸鎂也卡詞結巴，台上台下笑成一團。但五位影后自成一台戲，陳淑芳主動拿年齡自嘲，照樣獲得如雷掌聲。

享譽國際的小提琴家胡乃元率TC室內樂團以「In Memoriam」為題追思已故影人，搭配李玟演唱「月光愛人」的歌聲，讓不少觀眾不捨落淚。

役所廣司(左)和張艾嘉共同頒獎。（記者吳致碩／攝影）
役所廣司(左)和張艾嘉共同頒獎。（記者吳致碩／攝影）

林志玲 李玟 日本

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