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金馬60／阮經天在台上挨打 逼承諾「我絕不中途離席」

記者劉小川／即時報導
邁入第60年的金馬獎，25日晚間在台北盛大舉行頒獎典禮，藝人陳以文（左）與阮經天（右）頒獎時玩起「你說一句、我說一句」的複誦遊戲，陳以文還拿出「愛的小手」，引起哄堂大笑。(中央社)
邁入第60年的金馬獎，25日晚間在台北盛大舉行頒獎典禮，藝人陳以文（左）與阮經天（右）頒獎時玩起「你說一句、我說一句」的複誦遊戲，陳以文還拿出「愛的小手」，引起哄堂大笑。(中央社)

第60屆金馬獎紅毯台北時間25日晚在台北國父紀念館盛大舉辦，適逢60屆盛事，許多影人都受邀出席。而兩位影帝陳以文、阮經天頒發「最佳新演員」獎，兩人在電影「周處除三害」中，有不少對手戲。

而兩人聯手頒獎時，阮經天先表示今年入圍新演員的組合很多元，希望陳以文以前輩身分給後輩們一些建議。

沒想到陳以文居然從工作人員手上拿出「愛的小手」，讓全場大笑，陳以文要求阮經天「我說一句，你說一句」，只見陳以文對阮經天真打起來，一連說了三句也打了三次，「我熱愛電影」、「我認真演出」、以及最後一句「我絕不中途離席」，但阮經天改為「我絕不中途缺席」，這時候鏡頭還照到李烈，讓全場大笑。

最後陳以文巧妙笑說，「都過去了，就跟我們不能拿新人獎一樣」，成功讓阮經天10年來揮之不去的金馬50中途落跑事件，畫下句點。

阮經天挨打的淵源來自10年前，第50屆金馬獎頒獎典禮，當時阮經天提前離席，沒有參加40位歷屆影帝影后的大合影，被成為「最沒禮貌的影帝」。阮經天當時先是表示：「我要趕回去拍《軍中樂園》，而且身體不舒服。」他後來又道歉，表示提前離席很後悔。

陳以文(左)、阮經天。(記者吳致碩／攝影)
陳以文(左)、阮經天。(記者吳致碩／攝影)

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