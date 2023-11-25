日本影帝妻夫木聰再訪台 想和許光漢、劉冠廷合作

日本影帝妻夫木聰赴台灣參加金馬60。(記者吳致碩／攝影)

日本 影帝妻夫木聰多次訪台，日前赴台灣參加金馬60，不只在大師課分享演員經驗，更將和「聶隱娘」合作過的跟張震一起頒獎。他出席金馬記者會時坦言，「有透過視訊在張震的大師課出現過，第一次自演講有點緊張，希望大家都開心覺得喜歡。分享的東西會以經驗為基礎，像是什麼叫演戲。」

妻夫木聰拍過侯孝賢 導演的電影，也赴台拍過合拍片「亡命之途」，對台灣不陌生。他說：「台灣人非常好、很溫暖，我雖然沒有相關背景，但彷彿回到故鄉，讓我覺得心是相近的。」

他在記者會上，也秀了幾句中文，「不不」、「吃飽了」、「辛苦啦」、「舒服」。他透露，本屆金馬主席李屏賓喜歡說「對對對」，所以他也把這句學下來。

其實他本來有監製一部要在台灣拍的電影，但因為疫情受阻，希望之後能復拍。而想在台灣拍攝的原因是，有次在車上看到被雨淋濕的台北街頭，有種「豔麗又孤寂的感覺」。他說：「想做個群像劇，（角色）各自懷抱著傷痛，我想拍這樣的電影。」

至於想合作的台灣影人，他表示，因為看了「陽光普照」，想和劉冠廷、許光漢 合作。他也提到在東京影展遇到劉冠廷，「他是非常正直面對角色的人，相處後是溫柔的存在」。

他也大讚許光漢，「獨特的存在方式很自然，像在呼吸，想跟他合作」。

另外，67歲坎城影帝役所廣司首度赴台擔任金馬獎頒獎嘉賓，並開辦大師講座課。日前出席金馬記者會，被問到為何想參加金馬60，他感性表示，12年前日本遭遇大地震時，台灣幫助甚多，「我們日本國民都感謝，能在大師課堂上向各位親自表達這件事，我覺得很開心」。