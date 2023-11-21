吳慷仁沒經紀人 爆曾背過黑鍋

吳慷仁(右)、陳澤耀在「富都青年」飾演兄弟檔，戲外也成為好友。（記者李政龍／攝影）

台灣男星吳慷仁、陳澤耀主演「富都青年」入圍 金馬獎7項大獎，兩人並以該片提名男主、男配，故事核心講述馬來西亞的移民勞工 ，吳慷仁在片中慘遭「背黑鍋」，他提到現實生活中也有類似經驗，由於自己沒有經紀人，有時媒體找不到他，報導會出現認知落差，讓他只能苦笑喊「我只能告訴自己，要謹言慎行」。

吳慷仁更笑稱網路上關於他的傳言很多，有一些網路上流傳的故事，連他自己都不知道，「像是我沒有英文名字，可是很多人都稱我Chris，就連去東京影展 ，主辦單位也稱我Chris」。

這次與陳澤耀合作，吳慷仁笑說兩人情誼深厚，先前在馬來西亞拍片時，陳澤耀甚至主動當他的馬來語翻譯，幫他與當地人交流。由於他在片中飾演雞肉攤販，時常有需要分解雞的戲，陳澤耀也跟著他一起學殺雞，「他每天跟我一起戳雞的的肛門」，陳澤耀甚至會帶吳慷仁回家一起吃飯，陳澤耀的DJ老婆雲鎂鑫也常與吳慷仁打麻將，讓吳慷仁開心直呼「我喜歡他老婆勝過他」，由於陳澤耀將帶妻子一起出席金馬盛會，被問吳慷仁是否動了與女友邵雨薇結婚的內容，他則靦腆笑回「還沒想到這部分吧」。

李心潔擔任電影監製，有次吳慷仁感冒，李心潔還特地下廚做飯菜送給吳慷仁享用，「心潔姐希望我不要覺得在馬來西亞很孤單」，還特別準備清淡料理，就是怕吳慷仁吃太多，不符合片中的難民造型。

吳慷仁、陳澤耀在片中默契十足，尤其是吳慷仁在片中扮演聾啞人士，只能透過手語表達情感，難度更高，但他並不敢多想能否得獎，「我只知道自己很專心在表演上，能夠做到最好，心裡就很踏實了，其他就尊重評審」。