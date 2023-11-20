葛斯齊爆料大小S有認識的藥頭 法院判他要賠的理由曝光

葛斯齊在電視節目表示曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，台北地方法院判賠60萬元台幣。(本報資料照片

大S徐熙媛、小S 徐熙娣被黃子佼「毀滅式爆料」強迫他吸毒，狗仔葛斯齊在電視節目上加碼爆料，他曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，大小S不滿名譽權受到侵害，提告求償400萬元台幣，並要求在臉書 刊登判決書，台北地方法院今判葛斯齊應賠償大小S各30萬元台幣(共約1.9萬美元)，可上訴。

台北地院指出，葛斯齊言論提及某藥頭告知他曾透過某位黃姓男藝人轉手毒品 給大小S，屬於事實陳述，但葛斯齊提出的各項證據與言論無關，不得作為合理查證的證據；另錄音檔和譯文，不足以證明「藥頭透過某黃姓男藝人轉手毒品給大小S」一事為真，更無從作為查證的證據。

法院認為，葛斯齊只根據偶然在酒店內，聽聞自稱是藥頭的人說「曾經透過某黃姓男藝人轉手毒品」，未經合理查證就在節目中加以傳述，足以影響大小S的社會評價、侵害名譽權，審酌一切情狀，認為大小S請求的慰撫金以各30萬元(台幣，下同）為適當，判葛斯齊共應賠償60萬元。

至於大小S要求葛斯齊在臉書粉絲專頁「關我什麼事」、「葛斯齊RyanKo」刊登判決書，法院認為葛斯齊並無「關我什麼事」臉書粉專的使用權，且判決書會公布在網站上，任何人都可以上網檢索瀏覽，已有說明澄清的作用，可回復大小S的名譽權，此部分駁回。

葛斯齊開庭時曾受訪指出，大小S是藝人，此事是可受公評之事，且他在節目並沒有說大小S施用、使用過毒品或買過毒品，「我從頭到尾沒有指控兩姊妹吸毒」，他不了解對方為什麼要告一個媒體人，事實上大家都很明白是誰說兩人吸毒，並聲請傳喚黃子佼作證，但法官未准許。

葛斯齊表示，他去年就得知有人稱大小S吸毒，當時他沒有出面指控，直到黃子佼開直播爆料，而節目請他談談是否收過類似爆料，他才與觀眾分享過去的採訪過程，「我不認為講實話應該受到這樣的對待」，他也提出錄音檔作證自己採訪查證的過程。

葛斯齊說，自己被告的一頭霧水，他只能就自己工作能力上查證，他不是司法機關，沒有調查的權利，他知道大小S希望能有更良好的名譽，但他強調「我沒有要傷害你們名譽的任何主觀故意或過失」，他只是單純向大家告知過去的工作情況。

大小S律師認為葛斯齊單純引用第三人陳述、引用新聞，沒有本於自身職責再查證，不屬於踐行合理查證，葛斯齊的不當言論將嚴重影響兩人在兩岸及世界各地的收入和工作機會；另葛斯齊提出的錄音檔對話時間、地點、對象均不詳，且內容沒有人提及大小S是否透過某位黃姓男藝人輾轉取得毒品，不得作為合理查證證據。

對此，大S經紀人剛回應「法院已查清事實，熙媛與熙娣從不做違法的事，不認識販毒藥頭，更不存在吸毒行為，感謝司法還熙媛、熙娣清白。」而小S經紀人也表示「我們不會做違法的事，希望以後大家不要再亂造謠！謝謝。」

葛斯齊也在臉書發聲「同業們大家先別急，我收到判決書後，我會回應大家的！再等等一下，也謝謝關心的朋友們，還有宣判後大家的批評指教我也尊重！」