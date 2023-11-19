許光漢配音「八戒」 現場充滿謎之呻吟聲

許光漢(左起)、邵雨薇、劉冠廷出席金馬影展「八戒」首映（圖：金馬影展提供）

許光漢 、劉冠廷以及邵雨薇配音動畫片「八戒」入圍 60屆金馬獎最佳動畫片，許光漢為「豬八戒」獻出配音初體驗，揣摩不同的豬叫聲，直呼有趣，而他今年入圍金馬影帝，下周即將揭曉，被問心情如何，他謙虛笑答，「現在得獎太早了，希望不要得」，比較希望是好友林柏宏獲獎。

許光漢被稱讚為「影史最帥的豬」，提到配音，他說有許多被摔、被打的動作，搭配出不同的叫聲，一旁的展榮則補充說他有許多呻吟聲，逗笑全場。

許光漢出席金馬獎的禮服已經定裝完成，與他一起演出「關於我和鬼變成家人的那件事」的林柏宏屆時也有望一起走紅毯。邵雨薇則配音女版沙悟淨「小淨」，她的男友吳慷仁將與同片搭檔許光漢爭奪金馬影帝，被問支持誰？她開心表示：「手心手背都是我很喜歡的演員，但手心跟手背被畫到同樣都會流血，都會痛呀！」

劉冠廷則為「唐三藏」配音，造型新潮帥氣，被譽為時尚 版「唐三藏」，他希望能打破大家對唐三藏的既定印象，監製湯昇榮則在旁補充，「我第一次看到動畫初稿，就覺得這個角色是照著冠廷來畫的，很瘦有氣質，非常開心能邀到他演出」。